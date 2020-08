Neustart in eine "kritische Phase"

Die Vorgaben für ein weiteres außergewöhnliches Schuljahr unter Corona-Bedingungen sind klar. Symbolfoto: dpa

Giessen. Für rund 760 000 Schülerinnen und Schüler sowie 60 000 Lehrkräfte in Hessen beginnt ab heute wieder die Schule. Das bedeutet auch für rund 17 000 Gießener Kinder und Jugendliche, dort anzuknüpfen, wo sie vor den Sommerferien aufgehört haben. Oder doch nicht? Denn eigentlich soll ja der Regelbetrieb wieder aufgenommen werden. Grundlage dafür ist der "Hygieneplan 4.0" des Kultusministeriums. Die gestiegene Zahl an Neuinfektionen führte dazu, dass nun hessenweit das Tragen von Masken auf dem gesamten Schulgelände verpflichtend ist. Kein Zweifel: Alle gehen mit gemischten Gefühlen ins neue Schuljahr. Und alle Schulen haben ausführlich über die nötigen Maßnahmen informiert, wenngleich entsprechende Briefe erst Ende vergangener Woche verschickt worden sind. Immerhin war bis zuletzt mit weiteren Anpassungen seitens der Landesregierung zu rechnen.

"Wir haben einen sehr hohen Bedarf an Normalität in unserer Gesellschaft", betont Norbert Kissel, Leiter des Staatlichen Schulamtes für den Landkreis Gießen und den Vogelsbergkreis, im Gespräch mit dieser Zeitung. Und er verweist darauf, dass "alle Lehrerinnen und Lehrer im Amtsbereich mit FFP2-Masken versorgt worden sind". Und dennoch ist wohl eher ein "außergewöhnliches Schuljahr" zu erwarten, sagt der Direktor der Liebigschule, Dirk Hölscher, deren Aufnahmefeier in der Kongresshalle stattfindet. "Sicher wäre es sinnvoll, wenn Schüler und Lehrer auch während des Unterrichts Masken tragen würden. Das ist aber gerade bei den warmen Temperaturen schlecht durchführbar." Sobald experimentiert wird, richtet Hölscher die "starke Bitte" an die Schülerschaft, sollte indes eine Maske aufgezogen werden. Darüber hinaus gibt es keine Gruppentische mehr, sondern eine Reihensitzordnung. In den Pausen wolle man die Türen der Klassenzimmer offenlassen und für mehr Aufsicht in den Gebäuden sorgen. Wer möchte, könne auch in den Klassen bleiben. Die Fünf-Minuten-Pausen werden individuell gestaltet.

Alle 30 Minuten lüften

Für das "Homeschooling" sollen an der "Lio" wiederum freigestellte Lehrer eingesetzt werden, die in Rücksprache mit den jeweiligen Klassenlehrern die Kinder und Jugendlichen unterrichten. Die dazu erforderlichen Tablets werden von der Schule verteilt. Auch Sport, Musik und Darstellendes Spiel (DS) sind eingeschränkt wieder möglich. "Allerdings darf im Musikunterricht nach wie vor nicht gesungen werden, Kontaktsportarten sind untersagt und beim DS muss ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden." Da alle Schulfahrten bis Januar 2021 ausgesetzt sind, werde man sich verstärkt auf den Unterricht konzentrieren. Obendrein dürften nur Reisen gebucht werden, die jederzeit storniert werden können. Praktika seien ab November erlaubt.

"Wir starten mit vollem Stundenplan bei geringen Einschränkungen", erklärt Antje Mühlhans, Schulleiterin des Landgraf-Ludwigs-Gymnasiums (LLG). Man versuche, die vorhandenen Klassenverbände möglichst beizubehalten und weiche nur in Ausnahmen - beispielsweise in den Fremdsprachen - davon ab. Auf dem Pausenhof wolle man die 1200 Schülerinnen und Schülern ebenfalls nach Jahrgängen trennen. Und statt alle 45 Minuten, wie im Hygieneplan vorgesehen, soll am LLG jede halbe Stunde gelüftet werden. "Schließlich haben wir eine hohe Raumauslastung", so die Direktorin. Alle Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, werden einer Klasse zugeordnet, "der Unterricht wird dann in dieser Klasse via IServ nach Hause übertragen". Bisher liege aber erst eine Abmeldung vor. "Wir müssen abwarten, was passiert, wenn die Infektionszahlen weiter steigen", ergänzt Antje Mühlhans.

Den "Unterricht so normal wie möglich gestalten" möchte freilich auch die Herderschule, versichert deren Leiter Stefan Tross. Und er fügt hinzu: "Ich hätte nichts gegen Masken im Unterricht, das gibt der aktuelle Hygieneplan jedoch nicht her." Das Gymnasium im Kropbacher Weg stellt jedem Lehrer ein Set aus fünf Desinfektionsflaschen zur Verfügung. Die Pausen für die 1200 Schüler laufen getrennt nach Stufen und in unterschiedlichen Bereichen ab. Noch seien weder von Schülern noch von Lehrern Entschuldigungen eingereicht worden.

"Um mögliche Infektionsketten klein zu halten, werden bei uns in den ersten Wochen keine Kurswechsel möglich sein", unterstreicht der Leiter der Gesamtschule Gießen-Ost, Dr. Frank Reuber. Der Unterricht wird im Klassenverband organisiert. "Die ersten vier Wochen stellen eine kritische Phase dar, und wir müssen die weitere Entwicklung abwarten", so Reuber. In den Pausen bleibe das bisherige Einbahnstraßen-System, das sich vor den Ferien gut bewährt habe, bestehen. Das Risiko, die Schule zu besuchen oder nicht, müsse dennoch jeder für sich selbst abschätzen.

"Wir profitieren von unseren großen Räumen und einer geringen Klassengröße", berichtet Sabine Wießner-Müller, Leiterin der Helmut-von-Bracken-Schule. In jedem Klassenraum ist ein Waschbecken angebracht; Desinfektionsmittel und Seifenspender seien in ausreichendem Maße vorhanden. Zeige ein Kind Krankheitssymptome, könne ein separater "Auszeitraum" genutzt werden.

Gruppenarbeit mit Maske

"Wir stehen vor einer großen Herausforderung", verdeutlicht Horst Brombach, Leiter der August-Hermann-Francke-Schule. Besonders wichtig sei es, auch diejenigen Schüler einzubeziehen, die nicht in den Unterricht kommen könnten. Ausdrücklich würden die Kinder und Jugendlichen auf die Bedeutung der Händehygiene hingewiesen. Und bei Gruppenarbeit werde dringend empfohlen, die Mund-Nase-Bedeckung aufzuziehen

Einer gründlichen Absprache hat es an der Wirtschaftsschule am Oswaldsgarten (WSO) und der Max-Weber-Schule bedurft, "da wir uns den Schulhof und ein Gebäude teilen", erklärt WSO-Leiterin Annette Greilich. "Wir werden vor allem darauf achten, dass alle ihre Masken richtig - also nicht nur über den Mund, sondern auch über die Nase - tragen." Hier setze man auf eine verstärkte Aufsicht und Einsicht. Auch die Einbahnstraßen-Regelung werde nicht aufgehoben. "Wir hoffen, dass alles gut funktioniert und die Jugendlichen auch zuhause die Regeln beherzigen."