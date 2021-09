Neuverschuldung in Gießen steigt

Dietlind Grabe-Bolz legt ihren letzten Haushalt als Kämmerin und Oberbürgermeisterin vor. Im Dezember scheidet die Rathauschefin aus dem Amt. Archivfoto: Mosel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Einen unmittelbaren Grund zur Sorge sieht Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz derzeit nicht. Denn dem Defizit von 11,6 Millionen Euro, das der städtische Ergebnishaushalt im kommenden Jahr ausweist, stehen Rücklagen in Höhe von 90 Millionen Euro gegenüber. "Diese Rücklagen haben wir genau dafür gebildet, dass der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden muss. Das Polster haben wir seit 2015 aufgebaut", sagt die Rathauschefin. Unmittelbare Sorge also nicht. Mahnende Worte von der OB und Kämmerin, die bis Mitte Dezember im Amt ist, aber schon. Den Stadtverordneten legt sie nahe, nicht nachzulassen im Bemühen, den "Dreiklang aus Steigerung der Steuerkraft, Lobbyarbeit bei Bund und Land und eigenem verantwortungs- und kostenbewusstem Handeln fortzusetzen; dafür zu sorgen, dass wir stabile Finanzen haben, um weiter handlungs- und gestaltungsfähig zu bleiben und die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt sichern zu können." Im Finanzhaushalt weist der Haushaltsentwurf 2022 eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von rund 19,7 Millionen Euro aus.

Mehr Gewerbesteuer

"Zum letzten Mal habe ich das Vergnügen, einen städtischen Haushalt einzubringen", erklärt die Sozialdemokratin, die diese Aufgabe für das Haushaltsjahr 2010 zum ersten Mal übernommen hatte. Auch 2022 sei das Zahlenwerk ein Produkt seiner Zeit, deren Herausforderungen es anzunehmen und zu bewältigen gelte. Das Defizit im kommenden Jahr stehe vor dem Hintergrund steigender Erträge. Sie wachsen von 263 Millionen Euro 2021 auf 275 Millionen 2022 an. Aber gleichzeitig "erhöhen sich die Aufwendungen von etwa 269 Millionen Euro im Jahr 2021 auf rund 286 Millionen Euro für das Jahr 2022."

Das Plus bei den Erträgen resultiere vor allem aus dem Anwachsen der vier großen Ertragsarten: Schlüsselzuweisungen, Anteile an der Einkommenssteuer, Grundsteuer B und Gewerbesteuer. "Dabei möchte ich hervorheben, dass wir im Jahr 2022 wieder höhere Gewerbesteuereinnahmen erwarten - 45 Millionen Euro - als wir im Jahr 2021 Pandemie-bedingt eingeplant hatten. Und dieser Ansatz ist noch zurückhaltend gewählt und birgt Steigerungspotenzial. Das finde ich besonders bemerkenswert, da ursprünglich mit Einbrüchen gerechnet wurde", betont Grabe-Bolz. Mit der höheren Veranschlagung der Gewerbesteuer stiegen allerdings auch die Aufwendungen für die Gewerbesteuer- und die Heimatumlage. Ohne den "gravierenden Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung" durch das "Starke-Heimat-Gesetz", wäre das Defizit um 2,5 Millionen Euro geringer, führt die OB aus. Insgesamt wachse die Steuerkraft der Stadt von 140 Millionen Euro im laufenden Jahr auf etwa 146,7 Millionen Euro im kommenden Jahr an.

Bei den Aufwendungen verweist die Kämmerin an erster Stelle auf die "immens wachsenden Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse besonders im Kita- und U3-Betreuungsbereich, und zwar von rund 61 Millionen Euro auf 68 Millionen Euro. Als jüngste Stadt Hessens mit einem Durchschnittsalter von 38,2 Jahren wachsen erfreulicherweise auch die Zahlen der Kinder in unserer Stadt. Kinderbetreuung sicherstellen, ausbauen und qualitativ verbessern ist nicht nur unsere kommunale Pflichtaufgabe, sondern auch unser erklärter politischer Wille, bei dem Kinder- und Familienfreundlichkeit ganz oben auf der Agenda stehen." Daneben stiegen die Transferaufwendungen im Bereich Jugendhilfe um 3,1 Millionen Euro.

Geld für Schulen

Und auch die Personalkosten steigen 2022 um rund drei Millionen Euro. Grabe-Bolz: "Unsere Stadt wächst (...) und damit wachsen auch die Aufgaben unserer Verwaltung. Denn wir wollen das hohe Niveau unserer Lebensqualität halten und immer noch besser werden." Weitere Mitarbeiter benötige man unter anderem im Hoch- und Tiefbauamt, Jugendamt oder Ordnungsamt.

Im Finanzhaushalt sind für 2022 neue Investitionen in Höhe von rund 48 Millionen Euro geplant, darunter weitere 1,8 Millionen Euro für das Gefahrenabwehrzentrum und zwei Millionen Euro für die Sanierung der Kongresshalle. Daneben ist "der größte Investitionsbereich mit 20,67 Millionen Euro und 43 Prozent der Gesamtinvestitionen der Bereich der Schulen", so die Oberbürgermeisterin. Einzelmaßnahmen seien unter anderem die Sanierungen der Ganztagsgrundschule Gießen-West, der Käthe-Kollwitz-Schule und die Sanierung und Erweiterung der Gesamtschule Gießen-Ost. "Die Investitionsmaßnahmen in die Mobilität und Verkehrsinfrastruktur - Sanierung Straßen, Rad- und Fußwegebau, Errichtung Bushaltestellen und anderes mehr -belaufen sich auf rund 4,5 Millionen Euro", berichtet die Sozialdemokratin, die auf zahlreiche weitere Investitionen verweist.