"Nicht gänzlich zurückziehen"

Die Corona-Krise kann die Psyche belasten. Die dunkle Jahreszeit kommt erschwerend hinzu.

GIESSEN - Die schlechten Nachrichten nehmen derzeit weltweit kein Ende: Steigende Infektionszahlen in der Pandemie, die Intensivstationen laufen voll, die Menschen demonstrieren gleichzeitig auf den Straßen, andere plagen Zukunftsängste, stehen vor dem Jobverlust. Wie wir unsere Psyche vor einem Kollaps schützen können und was wir vermeiden sollten, verrät Julian Rubel, Inhaber des Lehrstuhls für Psychotherapieforschung an der Justus-Liebig-Universität (JLU), im Interview mit dieser Zeitung.

Die sonst so stimmungsvolle Vorweihnachtszeit ist überschattet wie nie - zumindest in meiner Erinnerung. Wie wirkt sich das auf unsere Psyche aus?

Sehr individuell - auch wenn Corona uns alle betrifft. Jeder reagiert anders. Aber ich sehe die Weihnachtszeit eher als willkommene Ablenkung.

Inwiefern?

Die Weihnachtszeit gibt uns neue Aufgaben wie Plätzchen backen, Basteln, Kochen, das Zuhause, die Fenster schmücken und dekorieren, es sich daheim gemütlich machen. Auch wenn dieses Mal nicht die ganze Verwandtschaft vorbeikommt, kann man dies teilen, mit Fotos und in den sozialen Netzwerken. Ich kenne inzwischen kaum eine Familie, die keine Whatsapp-Gruppe hat.

Aber nicht alle haben eine Familie. Das Zurückziehen in die eigenen vier Wände kann für Alleinstehende sehr belastend sein. Was sollte man vermeiden?

Generell sollten wir vermeiden, uns gänzlich zurückzuziehen und den Blick allein darauf zu lenken, was nicht mehr geht. Auch von kategorischen Entscheidungen wie "Dann gibt's halt dieses Jahr gar keine Weihnachten" ist abzuraten. Trotz der Situation sollte man lieb gewonnene Rituale aufrechterhalten und pflegen. Es ist ganz wichtig: Es trotzdem zu machen, auch wenn man aktuell keine Lust dazu hat. Sonst gerät man schnell in eine Abwärtsspirale. Man zieht sich immer weiter zurück und es wird immer schwerer, wieder rauszukommen.

Was sollte man auf jeden Fall tun?

Man sollte aktiv bleiben, rausgehen, spazieren gehen, alles tun, was noch geht. Körperliche Aktivität ist Gold wert. Ständige Inaktivität wirkt sich nicht nur körperlich, sondern auch auf die Psyche aus.

Was macht es denn mit uns, ständig im Alarmzustand zu sein?

Sie können sich das vorstellen wie eine gespannte Feder. Sie ist irgendwann einfach ausgeleiert. Dauerhafter Stresszustand kann zu Erschöpfungs- und Ermüdungszuständen bis hin zu Depressionen führen, es ist vergleichbar mit Burnout. Hier kommt es darauf an, ob man ein soziales Netz hat, das einen auffängt, ob man Hobbys hat, denen man nachgehen kann.

Und wenn dieses Netz fehlt, das Reden über die eigenen Probleme nicht möglich ist? Ab wann sollte man sich Hilfe suchen?

Niederschwellige Angebote wie Sorgentelefone können schon frühzeitig in Anspruch genommen werden, denke ich. Wenn man merkt, es geht einem nicht gut, die Situation überfordert mich, ich bin allein. Die erfahrenen Gesprächspartner merken dann schnell, ob dieses Angebot reicht oder ob mehr, zum Beispiel eine Therapie, nötig ist. Ganz wichtig: Das ist wirklich keine Schande. Es handelt sich um eine Extremsituation, in der wir gerade sind.

Was sind erste Anzeichen für akute Angstzustände?

Angst ist zunächst ein weiter Begriff. Aber wenn man das Gefühl hat, die Kontrolle zu verlieren, ist das ein Zeichen. Oftmals sind Kurzatmigkeit, Schwitzen und Herzrasen damit verbunden. Man hat den Eindruck, irgendwas stimmt mit mir nicht. Der Körper sendet Signale, die man nicht zuordnen kann. Auch bei Schlaflosigkeit sollte man hellhörig werden, an der Stress-Achse drehen und sich an Schlafhygieneregeln orientieren.

Die sehen wie aus?

Man sollte zum Beispiel zu festen Zeiten ins Bett gehen, nicht den Fernseher parallel laufen lassen, abends keinen Alkohol trinken und ja nicht aufs Handy schauen im Bett.

Die Krankenkasse KKH berichtete, dass im ersten Halbjahr 2020 die Zahl der Krankmeldungen wegen psychischer Erkrankungen um 80 Prozent angestiegen ist. Wird das jetzt im trüben langen Winter noch schlimmer?

Es ist eine besondere Herausforderung für unsere Psyche, weil die Einschränkungen uns viele Aspekte wegnehmen, die uns als Menschen auszeichnen. Ich will keine Zahl in den Raum werfen, aber ich denke, es wird nicht besser. Im Sommer ist man noch resilienter, weil man noch mehr Möglichkeiten hat, sich draußen zu beschäftigen und das Sonnenlicht sich positiv auf unsere Stimmung und unseren Hormonhaushalt auswirkt.

Helfen da moderne Möglichkeiten wie soziale Medien oder wird man im Internet erst recht depressiv angesichts aggressiver Diskussionen bei Twitter und Facebook?

Ich frage mich wirklich, wie wir diese Krise gemeistert hätten, wenn wir diese Pandemie vor 25 Jahren gehabt hätten - ohne Videotelefonie und alle anderen medialen Möglichkeiten, die wir heutzutage haben. Es wäre umso schwieriger. Wir merken gerade alle, dass etwas fehlt. Dinge, die vorher selbstverständlich waren, sind weg. Das kann man nicht gänzlich durch andere Wege befriedigen. Um das Bedürfnis nach Anschluss, nach sozialen Beziehungen zu stillen, ist das Internet, sind soziale Medien aber ein gutes Instrument. Ich würde der älteren Generation dringend raten, sich das zeigen zu lassen und sich reinzufuchsen, denn die Situation wird sich ja nicht absehbar verändern. Es muss jedoch alles in Maßen geschehen, denn man kann sich in den virtuellen Welten schnell verlieren. Folge: die Flucht aus der Realität.

Apropos: Kämpfen Menschen, die Corona leugnen, die Pandemie für eine Erfindung halten, selbst mit Ängsten? Ist Wut auch ein Ausdruck von Angst?

Angst kann unterschiedliche Wege nehmen, eine Möglichkeit, Angst zu unterdrücken, kann auch Wut sein. Ich würde aber nicht generell sagen, alle Coronaleugner haben Angst oder sind wütend. Nichtsdestotrotz kann es eine Art sein, die Ungewissheit zu verarbeiten. Angst wird ja oft mit Schwäche verbunden, da ist eine Wut sozial verträglicher, gerade in einer sozialen Gruppe, die vielleicht den gleichen Weg geht. Es ist ein faszinierendes Phänomen, dass dabei Gruppen zusammenkommen, die normalerweise die Social Distancing-Vorgaben freiwillig einhalten würden - und sich beim Thema Corona in den Armen liegen.

Ihre persönliche Empfehlung, wie wir psychisch unbeschadet durch diesen Winter kommen?

Raus in die Natur gehen! Nicht zurückziehen! Richten Sie den Fokus darauf, was noch geht. Machen Sie Dinge, die Sie schon lange nicht mehr getan haben: einen Brief schreiben, Kontakte, die eingeschlafen sind, wieder aufleben lassen. Einfach mal anrufen. Wichtig ist, sich nicht nur auf das Negative zu konzentrieren. Erhalten Sie sich einen positiven Fokus in dieser Zeit der negativen Meldungen!