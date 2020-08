Nicht nur Wiederholung bis Herbstferien

Jetzt teilen:

Weiterführende Links

Jetzt teilen:

Giessen (bl). Dass auch Gießens Schülerinnen und Schüler mit einem mulmigen Gefühl ins neue Schuljahr starten, ist nachvollziehbar. Die von einer angehenden Zwölftklässlerin der "Lio" im Anzeiger geäußerten Bedenken und die Kritik möchte Direktor Dirk Hölscher aber nicht unkommentiert lassen. Zum einen sei es nicht zutreffend, dass an dem Gymnasium "nicht mal Desinfektionsmittel vorhanden" gewesen seien. Vielmehr seien entsprechende Fläschchen für jeden Klassenraum und jede Toilette ausgeteilt worden - insgesamt gut 100 Stück. Und obendrein habe man an jedem Eingang große Spender aufgestellt. Zum anderen werde nicht, wie von der Schülerin befürchtet, bis zu den Herbstferien nur alter Stoff wiederholt. "Wir werden uns anschauen, wo die Schüler stehen, was sie versäumt haben und dann angemessen darauf reagieren, um alle mitzunehmen", verdeutlicht Hölscher. Gerade in der Jahrgangsstufe zwölf würden ohnehin sehr schnell neue Inhalte behandelt.