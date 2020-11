Nicht wirtschaftlich: Parfümerie Seibel schließt eine Filiale in Gießen

Der Abschied aus der Frankfurter Straße naht: In Gießen gibt es bald nur noch in der Katharinengasse eine Filiale der Parfümerie Seibel. Die drei Angestellten sollen weiterbeschäftigt werden. Foto: Czernek

GIESSEN - Die Schilder in der Frankfurter Straße 39 sind unübersehbar: "Wir schließen". Die Filiale ist das eigentliche Stammhaus der Drogerie und Parfümerie Seibel, das seit mehr als zehn Jahren zur Kette "HC" gehört. Die hat ihren Sitz in Barsinghausen und betreibt Filialen an 95 Standorten. Zu dem Label gehören noch Geschäfte in der Katharinengasse, in Linden und in Wetzlar. Daher stellt sich die Frage, ob erneut ein Traditionsunternehmen komplett aus Gießen verschwindet. Bereichsleiterin Susanne Bäuml erläutert die Hintergründe.

Die Filiale in der Frankfurter Straße schließt Ende des Jahres. Viele Gießener hat das verunsichert, weil sie befürchten, es könnten noch weitere Filialen in der Umgebung folgen. Was ist geplant?

Das betrifft lediglich die Filiale in der Frankfurter Straße, weitere Filialen in der Umgebung sind davon nicht betroffen.

Was sind die Gründe für diese Entscheidung?

Das hängt mit der zunehmenden Verlagerung in die Einkaufszentren sowie den drastisch sinkenden Kundenzahlen zusammen. Die Umgebung wird immer unattraktiver durch zahlreiche Schließungen und nicht zuletzt die starke Konkurrenz des Online-Geschäftes. Die Kunden ziehen es immer häufiger vor, bequem online einzukaufen. Das bringt für den Einzelhandel immer mehr Schwierigkeiten mit sich.

Inwieweit hat die Schließung etwas mit der Corona-Pandemie zu tun?

Bereits 2019 wurde diese Entscheidung gefällt. Das liegt an der nicht vorhandenen Wirtschaftlichkeit des Standortes, die sich bereits vor einiger Zeit immer stärker abzeichnete. Die Corona-Pandemie hat jedoch ihr Übriges dazu beigetragen, diese Entscheidung nicht zu revidieren.

Wie viele Angestellte sind in der Filiale beschäftigt und was geschieht mit ihnen?

In der Filiale sind drei Mitarbeitende angestellt, die glücklicherweise in den umliegenden Standorten weiter beschäftigt werden können.

Gibt es schon Kundenreaktionen?

Natürlich sind Stammkunden traurig über die Schließung, wobei alle die Beweggründe gut nachvollziehen können. Zum Glück sind die nächsten Standorte in der Nähe, sodass alle Kunden dort weiterhin auf die gewohnte Weise gut beraten und aufgehoben sein werden.

Sie sind Mieter des Objekts in der Frankfurter Straße. Wissen Sie etwas über die weitere Verwendung?

Darüber liegt uns keine Information vor.