"Nichtraucher werden"

GIESSEN - Der Arbeitskreis Gesundheit des Uniklinikums Gießen und Marburg erklärt in einer kostenfreien Informationsstunde am Samstag, 14. November, den Weg, erfolgreich, stressfrei und ohne große Gewichtszunahme rauchfrei zu werden. Der Vortrag findet von 10 bis 11 Uhr am Uniklinikum Gießen im Bildungszentrum (Gaffkystraße 20, Raum 6) statt. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird um Anmeldung unter der Rufnummer 0641/985-42767 oder per E-Mail an Annette.Hauenschild@innere.med.uni-giessen gebeten.

Die Teilnehmer der Veranstaltung müssen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen, sollen die Hände-Desinfektion nutzen und den Mindestabstand einhalten.