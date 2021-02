Nichts wie rein in die Kostüme

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Auch wenn die Corona-Pandemie eine Kinderfaschingsveranstaltung der Gießener Fassenachts-Vereinigung (GFV) in der Kongresshalle verhindert, hat der Vorstand um Präsident Arndt Niedermayer nun trotzdem einen Online-Kostümwettbewerb "für die kleinen und die etwas größeren Kinder" ins Leben gerufen. Daher lautet die Parole: Rein in die Kostüme, Foto machen und abschicken - bis Freitag, 12. Februar, um 18.11 Uhr per E-Mail an info@gfv-helau.de.

Die drei schönsten Kostüme werden prämiert, so wie es eben auch sonst beim Kinderfasching stets der Fall war. Am Rosenmontag um 15.11 Uhr verkündet dann das amtierende Gießener Prinzenpaar die ersten drei Gewinner auf der Narren-Homepage unter www.gfv-helau.de, ebenso auf der Facebook-Seite der GFV. Das tollste Kostüm wird mit 111 Euro belohnt. Für die zweitplatzierte Verkleidung gibt es 77 Euro, der Dritte wird mit 55 Euro prämiert - jeweils als Gutschein von "Spielwaren Fuhr" in Gießen. Mitmachen kann jeder bis 14 Jahre. Mit der Einsendung des Fotos erteilen die Erziehungsberechtigten automatisch ihr Einverständnis zur Veröffentlichung in den sozialen Medien und in der Tagespresse.