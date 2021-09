Nie ein Knöllchen, nie geblitzt und keine Unfälle

Bruno Pior zeigt seinen Führerschein, ausgestellt im August 1961. Foto: Baumung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN-RÖDGEN - Gießen-Rödgen (gba). 60 Jahre unfallfreies Autofahren - auf diese makellose Bilanz ist Bruno Pior aus Rödgen stolz. Besonders deshalb, weil er in diesen sechs Jahrzehnten nicht einmal ein Knöllchen für falsches Parken bekam oder von einem Blitzer mit überhöhter Geschwindigkeit erwischt wurde.

Der gelernte Werkzeugmacher, der seit 2008 seinen Ruhestand genießt, zeigt uns seinen Führerschein, den er am 19. Juli 1961 ausgehändigt bekam. Auch die Rechnung der Fahrschule E. Faber vom 16. August 1961 hat er sich aufbewahrt. Da staunt man aus heutiger Sicht über den Gesamtpreis von 269,10 DM für die damaligen Klassen 1 und 3. Bruno Pior ist jedoch nicht nur ein vorbildlicher Autofahrer. Auch als Wanderer der Volkssportfreunde Gießen ist er wie kaum ein anderer auf den Strecken der Europäischen Volkssport-Gemeinschaft im In- und Ausland unterwegs. In seinem Wanderheft kann er aktuell 1167 Wanderungen und 20 903 Kilometer nachweisen - unfallfrei, versteht sich.