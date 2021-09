"Niemand soll zurückbleiben"

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (paz). "Sozial-ökologischer Wandel: Gute Arbeit und Klimaschutz - Wie geht das?" war das Thema im letzten Teil der Veranstaltungsreihe des DGB zur Bundestagswahl 2021. Gleich zu Beginn des Gesprächs betonte Robin Matronardi, DGB-Organisationssekretär: "Zunächst einmal möchten wir mit dem Vorurteil aufräumen, dass der DGB sich wenig für den Klimaschutz einsetzt. Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit sind keine Gegensätze" und Klaus Zecher, Vorsitzender des Kreisverbandes ergänzt, der Wandel müsse richtig gestaltet werden. Der DGB bekenne sich klar zu den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens. Wer aber die Klimaziele erreichen wolle, müsse auch in Zukunft für gute Arbeit sorgen. "Klimaneutralität lässt sich nicht gegen die Beschäftigten durchsetzen, sondern nur mit ihnen." Hierfür sei die Stärkung der Mitwirkung aller Menschen sowohl in Betrieben als auch in der Gesellschaft nötig. So hätten Studien gezeigt, dass mitbestimmte Unternehmen mehr für den Klimaschutz tun. "Wir brauchen konkrete, wirkungsvolle Maßnahmen, die CO 2 einsparen, aber weder Menschen noch Wirtschaft überfordern". Es gelte erneuerbare Energien verlässlich auszubauen, zu transportieren und zu speichern. Die EEG-Umlage sollte zukünftig über den Bundeshaushalt finanziert und die Stromsteuer auf das gesetzlich erlaubte Minimum reduziert werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass Deutschland auch ein Produktions- und nicht nur ein Dienstleistungsstandort bleibt. "Wir sind auch hier in der Lage, für eine saubere Industrie zu sorgen", betont er.

Saubere Industrie

Die Corona-Pandemie habe deutlich gemacht, dass nicht der Markt die Krise regele, sondern ein handlungsfähiger Staat. Bund, Länder und Kommunen müssten Geld in die Hand nehmen und massiv in Schienen, Straßen, Radwege, Energienetze, bezahlbare Energie, schnelle Internetverbindungen, gute Bildung und ein starkes Gesundheitssystem investieren. Elektroautos stellten keine gute Alternative dar, vielmehr gelte es, die öffentlichen Verkehrsmittel auszubauen.

"Damit sich neue, ressourcenschonende Technologien durchsetzen, muss der Staat sie, beispielsweise über Klimaschutzverträge, fördern", unterstrich Klaus Zecher. Viele der bestehenden Instrumente wie die CO 2- Bepreisung oder die EEG-Umlage belasteten Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen. "Niemand soll zurückbleiben", so die Devise des DGB. Nötig hierzu sei ein Ansatz, der Klimapolitik mit Arbeitsmarkt, Struktur-, Bildungs- und Sozialarbeit zusammenbringe. Darüber hinaus brauche es eine breite Qualifizierungsoffensive mit Blick auf Klimaneutralität und Digitalisierung - im bewährten System der Aus- und Weiterbildung.

Für unentschlossene Wähler hat der DGB auf seiner Homepage einen Wahlcheck zusammengestellt (www.dgb.de/bundestagswahl-2021/ wahlcheck) und ruft alle Bürger dazu auf, am Sonntag wählen zu gehen.