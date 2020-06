"Night of Light": Gebäude erstrahlen in rotem Licht

Jetzt teilen:

GIESSEN (red). In mehr als 250 deutschen Städten springt das Licht in der Nacht von heute auf morgen an zahlreichen Gebäuden auf die Farbe Rot - so auch in Gießen. Die bundesweite Aktion "Night of Light", die auf die Nöte und existenziellen Sorgen der gesamten Veranstaltungswirtschaft während der Corona-Krise aufmerksam machen soll, sorgt eine Nacht lang für leuchtende Mahnmale. In Gießen wechselt das Licht rund um den Berliner Platz auf Rot: Kongresshalle, Stadttheater und "Kinopolis" wirken bei der Aktion mit und setzen ein Zeichen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Stadttheater nutzt den Abend gleichermaßen für eine Veranstaltung: In der Kassenhalle spielen Musiker des Philharmonischen Orchesters ab 20 Uhr spezielle Mini-Konzerte im 1:1-Format. Pyrotechnix und Lasertechnix aus Pohlheim sorgen zudem für eine ganz besondere Licht- und Laserinstallation am "Hotel Steinsgarten". Im "Ritzi's" in der Ludwigstraße springt die Beleuchtung ebenfalls auf Rot.

Bundesweit beteiligen sich mehr als 1500 Unternehmen an der Aktion. Eventlocations, Spielstätten, Firmengebäude und andere Bauwerke werden von betroffenen Veranstaltungstechnikfirmen mit rotem Licht illuminiert. Auch in Mittelhessen vereint die Aktion Betroffene aus allen Bereichen der Veranstaltungswirtschaft: Veranstaltungstechniker, Location-Betreiber, Moderatoren, Künstler, Veranstalter, Caterer, Gastronomen und viele mehr. Weitere Infos, beteiligte Unternehmen und eine interaktive Karte finden sich im Internet unter: https://night-of-light.de/.