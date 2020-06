"Night of Light" in Stadt und Kreis Gießen

Veranstaltungen und Getränke sind ein Muss. Auch die Licher Brauerei verliert einen Teil ihrer Einnahmen und wurde daher lichttechnisch in Szene gesetzt. Foto: Daniel Spaar / 1VIER.com

STADT UND KREIS GIESSEN - Nachtleben in Gießen, ein Gefühl davon kam Montagabend auf. Kleine Gruppen sammelten sich vor der rot beleuchteten Kongresshalle, dem Stadttheater und dem Kinopolis. Ein Fotograf erklärt einer Passantin: "Wenn das so weiter geht, gehen hier bald die Lichter für immer aus." Hintergrund der bundesweiten Aktion "Night of Light" ist der dringliche Hilferuf der Veranstalter, die durch die Corona-Krise von ein auf die andere Sekunde all ihre Einnahmemöglichkeiten verloren haben. Welche Ausmaße die Einschränkungen bedeuten, konnte man plakativ am rot beleuchteten Hotel Steinsgarten ablesen. Hier zeigte eine Laseranimation das allgemeine Tanz- und Feierverbot in eindrucksvoller Weise. Auch die Hessenhallen und das Kloster Schiffenberg waren Teil der nächtlichen Aktion.

Größte Aktion im Landkreis gab es in Lich

Deutschlandweit fand die "Night of Light" der Veranstaltungswirtschaft statt. In Lich gab es im Kreis die größte Aktion. Hier wurden das Rathaus, der Stadtturm und die Licher Privatbrauerei in rotes Licht getaucht. Mit dieser Aktion wiesen die Unternehmen der Event- und Veranstaltungswirtschaft auf ihre prekäre Lage hin. "Wir stehen auf der Roten Liste der aussterbenden Branchen, und wir werden die nächsten 100 Tage nicht überstehen", hieß es in einer Presseerklärung. Der bundesweite Auftritt sei als stilles Mahnmal gedacht, um die Situation der Branche deutlich zu machen, die in der Mehrheit aus Einzel- und Solounternehmern bestehe, erläuterte René Lohr, der das Unternehmen EVE event engineering vor Ort vertrat. Er und die Firma meckel event services um Fabian Meckel aus der Stadt im Herzen der Natur organisierten das Spektakel mit ernstem Hintergrund. Laut Lohr wurden 7500 Gebäude in Deutschland rot angestrahlt, unter anderen auch in Gießen, Laubach, Heuchelheim, Pohlheim und Wettenberg. Auch Bürgermeister Dr. Julien Neubert sowie die Pfarrer Barbara Lang und Lutz Neumeier zeigten sich von dem Spiel des Lichtes und der Farben am Rathaus und Stadtturm beeindruckt.

Die beiden Unternehmer, René Lohr und Fabian Meckel, sind Technische Fachplaner Licht, die das Lichtdesign, die Licht- und Beleuchtungstechnik für Großveranstaltungen planen, projektieren und durchführen. Seit 17. Februar hat Lohr keine Aufträge mehr. Er ist seit über zehn Jahren als selbstständiger Unternehmer in dieser Branche tätig und sagte, er lebe zur Zeit mit seiner Frau und seinem Kind von den Rücklagen. Er habe immer vorgesorgt und sei davon ausgegangen, dass er mal drei bis vier Monate finanziell überbrücken müsse. Aber zurzeit wisse man nicht, wie lange das noch gehe und ob es über den 31. Oktober hinaus noch Beschränkungen für Großveranstaltungen gebe, so Lohr.

Fabian Meckel erklärte, es gehe ums wirtschaftliche Überleben für sich und seine kleine Familie. Er habe die staatliche Soforthilfe beantragt, die er nicht zurückzahlen müsse, aber die nur seine betrieblichen Kosten abdecke. Damit habe er noch kein Geld, um die gesetzliche Krankenkasse und die Rentenversicherung zu bezahlen. Auch Wohnen und Leben seien damit nicht abgedeckt, machte Meckel deutlich. Man helfe sich selbst, in dem man bei branchenfremden Unternehmen Aushilfsjobs annehme, Geld zum Leben in die Kasse bekomme und nicht tatenlos herumsitze.

Die Veranstaltungswirtschaft ist Deutschlands sechstgrößter Wirtschaftszweig mit über 1,5 Millionen Beschäftigten und 130 Milliarden Euro Umsatz. Sie besteht aus einer großen Anzahl Einzelunternehmern und Soloselbstständigen, für die es derzeit keine geeigneten Hilfsprogramme gibt, so die Presseerklärung der Veranstalter der Night of Light vom Montag. Vielen Unternehmen droht die Insolvenz. Mit ihrem Appell an Öffentlichkeit und Politik will die große Gemeinschaft auf ihre Not hinweisen und die Politik dazu veranlassen, Hilfsprogramme auf den Weg zu bringen, die die Überlebensfähigkeit der Branche sichern.