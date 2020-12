Nikolaus beschert Obdachlose in Gießener Innenstadt

So stellt man sich das Büro des Weihnachtsmannes vor: Geschenken bis unter die Decke. Claudia Horn und Markus Machens koordinieren hier die Verteilung . Foto: Wißner

GIESSEN - In einem der neun bereitgestellten und bereits mit Geschenken prall gefüllten Bollerwagen, findet Markus Machens immer noch ein freies Plätzchen, um ein weiteres Paket drauf zu packen. Bis unter die Decke stapeln sich die liebevoll eingepackten Weihnachtspäckchen im Büro von "Möbelschnäppchen & mehr" im Hinterhof in der Frankfurter Straße. So stellt man sich das Depot des Weihnachtsmannes vor. Dort herrschte am Samstag reges Treiben: Zwei Dutzend Weihnachtshelfer mit dabei, die Päckchen in den Obdachlosenbus und auch in die Bollerwagen zu packen. Fast 7000 Päckchen sind in diesem Jahr für Obdachlose und Menschen auf der Straße zusammengekommen. 3000 waren das angestrebte Ziel, doch dann sorgten Zeitungs- wie auch Fernsehberichte für eine nie zu erwartende Menge an Spenden. Selbst aus dem benachbarten Ausland waren 300 Päckchen nach Gießen verschickt worden.

Zwar hegte der Initiator zunächst noch die Hoffnung, "der Pakete-Wahnsinn ist in drei Tagen vorbei", weil bereits vor einer Woche mit 5414 Päckchen ein neuer Rekord erzielt worden war, doch die Unterstützungsaktion läuft noch bis zum 14. Dezember weiter. Inzwischen hat auch die Clemens-Brentano-Europa-Schule in Lollar angekündigt, sich für die private Obdachlosenhilfe "Markus und seine Freunde auf der Straße" engagieren zu wollen. Dabei ist der von Markus Machens verwendete Begriff "Wahnsinn" wohl der richtige Ausdruck. Wie sonst lässt es sich erklären, dass er all das zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Betreiber des Schnäppchenmarktes stemmen kann?

Bei der Obdachlosenhilfe handelt es sich um ein rein privates Engagement, um Menschen auf der Straße zu unterstützen. "Jeder kann helfen, auch die kleinen Dinge können Großes bewirken", so der Initiator und betont, das Hauptaugenmerk liege auf Dingen, die am notwendigsten gebraucht werden. Machens, der bereits seit vier Jahren die Aktion "Nikolaus im Schuhkarton" initiierte, war vor vielen Jahren selbst in Not geraten und weiß, wovon er spricht und wie er mit vielen Freunden und Unterstützern Hilfe leisten kann. Deshalb hat er sich entschlossen, Obdachlosen zu helfen und hat dafür im vergangenen Jahr die private Initiative "Markus und seine Freunde auf der Straße" gegründet.

Für "Nikolaus im Schuhkarton" wurde um Hygieneartikel, Mützen oder Schals, Socken und Süßigkeiten, Rasierer und Deo, Shampoo, Zahnbürsten und Zahnpasta; aber auch um ein Plätzen oder etwas Süßes (ohne Alkohol) gebeten. Aber auch unzählige Lebensmittelpakete, von den seit Langem die Arbeit von Machens unterstützenden Lebensmittelmärkten, wurden für die Aktion gespendet. Als Markus und seine Freunde unmittelbar vor dem Start in die Gießener Fußgängerzone waren, räumt dieser ein, dass das alles "doch ganz schön schlaucht". Im kommenden Jahr soll sich deshalb auch eine Helferin ganz der Päckchen-Aktion im Vorfeld des Nikolaustages widmen. Und noch sichtlich überwältigt von der riesigen Resonanz könnten es dann sogar fast 10 000 Weihnachtspäckchen werden. Claudia Horn danke für das von Markus in all dieser Zeit aufgebrachte Herzblut. Ein weißer Bademantel mit der Aufschrift "Weltbester Zoodirektor" brachte den Dank aller Helfer zum Ausdruck, die sich dann umgehend in der längsten Nikolausparade der Stadt über die Frankfurter Straße unter dem Elefantenklo hindurch in den Seltersweg aufmachten.

In der Fußgängerzone bis hin zum Kirchenplatz wurde Obdachlosen eine Freude gemacht, konnte angesichts der Päckchenflut jedem zwei Geschenkpakete überreicht werden. Und auch die Tiere wurden bedacht: Für die Vierbeiner gab es Hundefutter, und für Herrchen oder Frauchen auch eine warme Mahlzeit. "Manche Leute schreiben auch ein paar Zeilen dazu oder legen ein Bild mit in das Paket", freut sich Machens über diese liebevolle Geste, die auch von den Obdachlosen gerne angenommen wird. Die fehlenden Weihnachtsmarktbuden sorgten dafür, dass sich der Geschenke-Konvoi leichter seinen Weg bahnen konnte. So gab es kein Gedrängel, was ansonsten angesichts der Passanten unausweichlich gewesen wäre.

Bereits am Donnerstag waren die ersten Weihnachtspäckchen an Obdachlose auf dem Frankfurter Flughafen verteilt worden. Und auch am Sonntag ging es nochmals in die Mainmetropole, wo auf der Zeil und anderen bekannten Punkten in der Stadt Obdachlose ihre Geschenke erhielten. Während Markus Machens in Frankfurt unterwegs war, machte sich seine Helferin Claudia Horn auf den Weg zur Gummiinsel, um hier Geschenke an Bedürftige zu verteilen. Weitere Päckchen werden in Berlin, Hamburg und auch Karlsruhe an Bedürftige verteilt. Am heutigen Montag stehen dann noch weitere überraschende Besuche im Stadtgebiet an - wie bei der Nikolausparade am Samstag alles Corona-konform mit Maske.