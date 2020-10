"No Label"-Contest mit vier Bands aus Gießen

Die Band "On Every Page" gewann den "No Label"-Contest im vergangenen Jahr - und wird daher diesmal mit ihrem harten Rock als Headliner zu erleben sein. Foto: BmanPhotography

GIESSEN - Trotz Corona werden auch in diesem Jahr fünf Nachwuchstalente beim "No Label"-Contest des Arbeitskreises Kommunale Jugendpflegen im Landkreis Gießen und des Jugend- und Kulturzentrum Jokus der Stadt Gießen auftreten - diesmal allerdings in veränderter Form. Und so wird aus dem seit 2005 ausgerichteten "Live Event Contest" diesmal der "Livestream Contest", der eben live, aber ohne Publikum vor Ort über die Bühne gehen wird. Denn das Publikum schaut per Online-Stream von der heimischen Couch aus zu. Die vier Teilnehmer stehen jetzt fest.

Am Freitag, 6. November, treten ab 17 Uhr gleich fünf Bands - die Contest-Teilnehmer und die Vorjahressieger "On Every Page" auf. Das Publikum kann das Ganze via YouTube verfolgen und auch über die Favoriten abstimmen. Mit dabei sind Nachwuchskünstler aus den unterschiedlichsten Genres. Etwa "Kind Regards" aus Gießen, die mit HipHop an den Start gehen. Mit Lukas präsentiert sich ein junger Singer/Songwriter aus Gießen. Das Projekt "Hear me Sydney" aus Gießen und Fernwald hat sich dem Experimental Rock verschrieben. "DryHeart" aus Gießen haben ebenfalls Rock im Blut. Alle Bands spielen 20 Minuten.

Vor jedem Auftritt wird ein Vorstellungsvideo gezeigt, das vorab im Jokus gedreht wurde. Die Pausen stehen außerdem für Live-Interviews mit den Bands, den Veranstaltern und den Jury-Mitgliedern zur Verfügung. Außerdem kommt natürlich auch wie gewohnt die Vorjahres-Siegerband zum Zuge: Auch "On Every Page", die bei ihrem "No Label"-Sieg 2019 noch "Compass Card" hießen, werden außer Konkurrenz ein Live-Set spielen und den Abend beschließen. Die Jury schaut aus einem Nebenraum via Bildschirm zu, denn der Sound wird für den Live-Stream optimiert.

"On Every Page" stehen für Post-Hardcore. Ihre Texte beschreiben die Gefühle von gesellschaftlichen Randgruppen und Menschen, die sich ausgestoßen fühlen. Dabei gehen die Texte mit harten Breakdowns, einer energiegeladenen Bühnenshow und Punkrock-Elementen einher. Die Band übernimmt diesmal die Rolle des Headliners: Ihr Set füllt die Auswertungs- und Abstimmungsphase. Gegen 20 Uhr wird die Jury live die Ergebnisse und den Sieger bekannt geben. Bewertet werden die fünf Contest-Bands wie immer von einer Jury in unterschiedlichen Kategorien - doch auch das Publikum darf mitbestimmen, wer gewinnt: Das Voting der Zuschauer fließt zu 49 Prozent in die Wertung mit ein. Die Jury setzt sich aus erfahrenen Musikern, Musiklehrern und Veranstaltern aus der Region zusammen. Für alle Teilnehmer stehen attraktive Preise zur Auswahl, die in der Platzierungsreihenfolge selbst ausgesucht werden können.