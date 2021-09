Noch freie Ausbildungsstellen

Jetzt teilen:

GIESSEN - Aktuell sind im Landkreis Gießen noch zahlreiche Ausbildungsstellen mit Beginn in diesem Jahr unbesetzt. Arbeitgeber verschiedener Branchen, darunter Pflege, Handel, Gastronomie sowie Lager/Logistik und KfZ sind noch kurzfristig auf der Suche nach den passenden Azubis. Unkompliziert und "to go" - also gleich zum Mitnehmen, präsentiert der Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur Gießen die aktuell noch offenen Ausbildungsstellen für 2021 am Freitag, 10. September, von 9.30 bis 16 Uhr in der Galerie Neustädter Tor. Bei Fragen stehen die MitarbeiterInnen der Arbeitsagentur zum Gespräch zur Verfügung.