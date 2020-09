Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - „Noch gibt es keine Pleitewelle in unserer Region“, erfuhren der hessische FDP-Landtagsvizepräsident Dr. Jörg-Uwe Hahn, der Kreisvorsitzende der FDP Gießen, Dennis Pucher, sowie Kreistagsabgeordneter Wolfgang Greilich und der stellvertretende Kreisvorsitzende der FDP-Wetterau, Frei Messow, vom Vorstandssprecher der Volksbank Mittelhessen, Dr. Peter Hanker bei ihrem Besuch in der Gießener Hauptstelle.

Dort informierten sie sich über die aktuellen Entwicklungen der Volksbank Mittelhessen und der Wirtschaft in der Region. „Die schlimmsten Befürchtungen sind aufgrund politischer Maßnahmen nicht eingetreten. Zwar gibt es durchaus Unternehmen, die unter der Corona-Krise leiden, doch durch unsere Region und unseren Mittelstand rollt derzeit keine Pleitewelle. Dennoch überprüfen wir ständig die aktuelle Situation, um entsprechend vorbereitet zu sein“, schilderte Hanker. „Unsere Region hat den großen Vorteil, sehr vielseitig aufgestellt zu sein. Es gibt eine gute Mischung aus mittelständischen Unternehmen, Hochschulen und Verwaltungen“, führte er weiter aus. Landespolitiker Jörg-Uwe Hahn hierzu: „Es ist erfreulich zu hören, dass die politischen Maßnahmen offenbar in der Breite gewirkt haben. Dennoch befinden wir uns weiterhin in einer schwierigen Lage. Die Corona-Wirtschaftskrise wird die größte Herausforderung seit Jahrzehnten werden. Wichtig wird es sein, manchen Strukturwandel in der hessischen Wirtschaft, der sowieso kommen würde, nicht mit Staatsschulden zu bremsen.“

Voba-Vorstand Dr. Lars Witteck nutzte die Chance, um seine Sorgen hinsichtlich der finanziellen Absicherung der jungen Generation mitzuteilen: „Wir machen uns große Sorgen um die Altersvorsorge von jungen Menschen. Wer ausschließlich auf die staatliche Rente angewiesen sein wird, wird es sehr schwer haben und finanzielle Probleme bekommen. Erschwerend kommt hinzu, dass Teile der jungen Generation aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus das Gefühl für das Sparen verlieren.“ Die Bank habe es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, ihren Mitgliedern und Kunden die Wichtigkeit der privaten Altersvorsorge immer wieder ans Herz zu legen. „Die Bundespolitik muss schnellstens dafür sorgen, dass unser Rentensystem zukunftsfit gemacht und generationengerechter wird“, so Hahn zu diesem Thema.