Noch immer Angst nach Raubüberfall in Gießen

GIESSEN - Die Erinnerung an die dramatischen Ereignisse verfolgt die 63-Jährige bis heute. "Ich habe immer noch Angst. Ich habe seitdem nicht mehr im Kiosk gearbeitet", schildert sie unter sichtlicher Anspannung. Am frühen Morgen des 4. Februar war die Rentnerin im Kiosk in der Pater-Delp-Straße gerade dabei, für die ersten Stammkunden zu öffnen, als ein 47-Jähriger mit gezücktem Messer und den Worten "Das ist ein Überfall" von ihr 55 Euro und fünf Schachteln Zigaretten verlangte, bevor er flüchtete. Aus diesem Grund musste sich der gelernte Koch wegen schwerer räuberischer Erpressung vor dem Amtsgericht verantworten und muss nun für zwei Jahre und sechs Monate in Haft. Die Hälfte seiner Strafe verbüßt er jedoch in einer geschlossenen Entzugsklinik. Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Sonja Robe sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte den Raub begangen hatte. An den Vorfall selbst hat der dreifache Familienvater nur noch bruchstückhafte Erinnerung.

"In Laden reingewackelt"

Am Abend zuvor habe der 47-Jährige gemeinsam mit einem Bekannten Tabletten und Heroin konsumiert. Im Verlauf des Beisamenseins bemerkten die beiden Konsumenten, dass der Zigarettenvorrat zur Neige ging. "Ich wollte Zigaretten holen. Als ich wach wurde, lag ich in einem Hauseingang und lief bald der Polizei in die Arme", schildert der gelernte Koch seine Erinnerung an die Tat. Dass der Angeklagte desorientiert wirkte und offenkundig Betäubungsmittel genommen hatte, bestätigt auch die 63-Jährige. "Er ist in den Laden reingewackelt und auf der Flucht über ein paar Kisten gefallen", schildert sie den Ablauf. Die gesamte Handlung habe nicht länger als zehn Minuten gedauert, dennoch belastet sie die Angelegenheit noch immer. "Ich habe mir damals Hilfe bei meinen Kindern und Freunden geholt, aber die Erinnerung ist da". Kurz nach dem Raub gegen 7.30 Uhr in der Früh lief der 47-Jährige einer Polizeistreife in die Arme, die über den Überfall informiert war. "Die Täterbeschreibung hat gepasst und so konnten wir die Person mit- samt der Beute auf dem Leinkauter Weg anhalten", schildert die Polizeibeamtin. Die Kriminaloberkommissarin teilte auf Nachfrage der Vorsitzenden mit, dass der Angeklagte "neben der Spur" wirkte. Ein Atemalkoholtest sei jedoch negativ ausgefallen.

Der psychiatrische Gutachter, Dr. Tobias Krusche, kam zu dem Ergebnis, dass die langanhaltende Sucht für die Tat ausschlaggebend war. "Der Angeklagte war zum Tatzeitpunkt vermindert schuldfähig", erläutert der Sachverständige. Die Wahrnehmung des 47-Jährigen sei aufgrund der Intoxikation stark gestört gewesen. Ein Großteil der begangenen Straftaten in der Vergangenheit sei auf die Drogen zurückzuführen. "Der Angeklagte hat die Gefahren des Konsums verstanden und erkannt. Er ist bereit für eine Therapie", meint Krusche abschließend.

"Unter Drogeneinfluss"

Staatsanwalt Jörg Rullmann sah die Anschuldigungen bestätigt. "Der Angeklagte stand unter Drogeneinfluss und hat bewusst die Schädigung der Zeugin in Kauf genommen", resümiert der Jurist. Er plädierte für eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten und der Unterbringung in einer Entzugsklinik. Verteidiger Frank Richtberg teilte die Einschätzung seines Kollegen, wenngleich er einen minderschweren Fall im Sachverhalt sah. "Die Einschränkung war gegeben, die Steuerungsfähigkeit im Kopf war vermindert", meint der Verteidiger. Dem folgte auch das Schöffengericht. "Sie machen einen guten Eindruck. Drogenabhängigkeit ist eine Erkrankung", betont Robe. Zudem seien mildernde Umstände aufgrund der geringen Beute und der Unversehrtheit der Zeugin gegeben. Die Anordnung einer psychiatrischen Behandlung hält das Gericht für zwingend notwendig. "Das Leben ist kein Wunschkonzert. Die Therapie ist für Sie das Beste".