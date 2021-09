Noch ist der Zug für Henning Mächerle nicht abgefahren

In der Pfalz politisiert, in New York geschockt, in Gießen angekommen: Henning Mächerle am Bahnhof. Foto: Friese

GIESSEN - Es mag bereits fünf vor zwölf sein, wenn man sich den momentanen Zustand der Welt betrachtet, aber für ihn ist der Zug noch längst nicht abgefahren. Henning Mächerle vor dem Gießener Bahnhof abzulichten, ist so gesehen passend. Der 53-Jährige ist Direktkandidat der DKP für den Bundestag, aber auch, wenn die olivgrüne Jacke sein Markenzeichen sein mag, er aus der Ferne wie der reife Che Guevara wirkt, so bedeutet das Olivgrün doch noch ein bisschen mehr - ist sozusagen das gut sitzende grüne Mäntelchen, das dem Dunkelrot seiner politischen Überzeugung den ökologischen Anstrich verpasst.

Mächerle, in der Pfalz in ländlichem Milieu geboren und aufgewachsen, trat nicht umsonst Ende der 80er-Jahre zunächst bei den Grünen ein. "Ich habe schon mit 16 angefangen, Politik zu machen, zunächst über meinen damals besten Freund, der in der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend aktiv war, das war dann so klassisch: Flugblätter in der Aula verteilen, Schulstreik für bessere Bildung und ähnliche Aktionen." Und fügt hinzu: "Man musste sich in den Achtzigern mit Friedensbewegung, Nicaragua oder auch der Anti-AKW-Bewegung, gerade nach Tschernobyl, schon extrem seltsam anstellen, um nicht politisiert zu werden." Mächerle, der aus "einem sehr bürgerlichen Haushalt" stammt, "es wurde eher CDU oder FDP gewählt", war zunächst in der Kommunalpolitik für die Grünen aktiv, auch weil "es damals noch Leute wie Jutta Ditfurth gab, da herrschte bei den Grünen noch ein Richtungskampf".

Tatsächlich aber hat sich Mächerle auch damals schon als Marxist verstanden, was bei dem Gießener "von ganzem Herzen" nicht fundamentalistisch oder dogmatisch klingt, weiß er doch auch die real existierenden Fehlentwicklungen zu benennen, zweifelt aber nicht an der Richtigkeit und der utopischen Möglichkeit, die sich aus dieser Weltsicht ableiten lässt.

DIE KANDIDATEN Zehn Männer bewerben sich um das Direktmandat im Bundestagswahlkreis 173, der den Landkreis Gießen (mit Ausnahme von Biebertal und Wettenberg) und Teile des Vogelsbergkreises umfasst. Wir stellen die Kandidaten vor. Die Porträts finden Sie, liebe Leserinnen und Leser, je nach Wohnort oder Lebensmittelpunkt der Bewerber im Stadt- oder Kreisteil dieser Zeitung.

"Mein Amerikaaufenthalt hat mich schließlich zur DKP gebracht. Ich habe dort Verwandtschaft besucht und mir New York vor allem auch unter politischen Gesichtspunkten angeschaut", erzählt er. "Das Land hat mich geschockt, der eklatante Unterschied zwischen absolutem Reichtum und katastrophaler Armut", habe ihn darin bestärkt, dass etwas fundamental schieflaufe. "Aus heutiger Sicht ist es vielleicht naiv, aber damals als 20-Jähriger aus behüteten Verhältnissen, war es ein Schock, vom glitzernden Boulevard mit Schmuck für Tausende von Dollar in den Auslagen, ein paar Straßenzüge weiterzugehen, um verfallene Häuser zu sehen, in denen Menschen unter unwürdigen Bedingungen hausen."

Von der Freiheitsstatue kam Mächerle als Student Anfang der Neunziger in die "Kleine Freiheit", den legendären linken Gießener Buchladen - das New York-Erlebnis noch in den Knochen. "Ich bin rein und habe gefragt: Gibt's hier irgendwo Marxisten?" So landete er bei Rafael de la Vega, damals bekannter Gießener Dozent und Kommunist, trat in die DKP ein und wurde, ganz nebenbei, zum überzeugten Gießener: "Hier gibt es eine starke politische Tradition, hier gab es damals Brachen und Freiräume, das Scarabee, das Ausweg, Gießen war wie eine von Arbeitern geprägte Hafen- und Industriestadt, nur ohne Meer." Der Gedanke, nach Marburg zu ziehen, war rasch passé: "Das war mir zu puppen-stubig, zu unecht." Der ehemalige Student der Politik, Soziologie und Psychologie, der nun als Fachinformatiker seine Brötchen verdient, ist kein großer Freund der Stadtentwicklung in Gießen. Ihm sei das alles zu glatt geworden, zu sehr dem Kommerz verschrieben, es gebe zu wenige Freiräume, die nichts mit Konsum zu tun hätten. Henning Mächerle, der nahe dem Bahnhof wohnt und eine Lebensgefährtin in Kirchvers hat, nippt an seinem Kaffee und sagt dann einen zentralen Satz seiner politischen Haltung: "Wenn man eine Ökonomie von der Frage her aufzieht, was braucht eine Gesellschaft eigentlich, dann kommen wir zu einer ganz anderen Antwort, als bei jener, wie werden wenige Leute immer reicher." Das ist die Grundsatzfrage, die er nicht nur historisch einordnet, sondern eben auch unter den heutigen Vorzeichen der ökologischen Krise durchdekliniert. Henning Mächerle doziert über Lithium-Abbau, seltene Erden und die Problematik, dass "wir noch vor 15 Jahren vielleicht zehn strategische Rohstoffe hatten, jetzt sind es 25. Ob wir nun Verbrenner- oder Elektroautos fahren, das verschiebt die Probleme nur."

Für ihn ist die soziale Frage ganz eng verknüpft mit der ökologischen, oder? "Ja, klar, weil kein Mensch ein Interesse daran haben kann, in einer kaputten Umwelt zu leben. Der Planet hat genug Ressourcen für alle." Wenn man aber in einen Supermarkt gehe und alleine 30 verschiedene Zahnpastasorten sehe, könne man sich schon fragen, ob das alles so sein müsse. Stichwort: Vernutzung, Stichwort: Bedürfnisorientierte Produktion. "Es sollte allen gut gehen. Aber der große Profit ist bei nur wenigen gelandet - und dieses Wirtschaftssystem betreiben wir alle mit." Mächerle stellt die Eigentumsfrage und plädiert dafür, dass der Staat wieder das Modell der Gemeinwirtschaft präferieren solle: Gesundheitssystem, Rentensystem, Wohnungsversorgung, Energieversorgung sollten staatlich organisiert sein. "Alle Sozialkassen müssten in eine Kasse zusammengeführt sein. Und daraus werden alle sozialen Aufwendungen finanziert." Mächerle, der auch Jäger und Imker ist, spricht über Stellvertreterkriege, Afghanistan und Flüchtlinge. Es klingt alles nach fünf vor zwölf - oder gar schon danach? Trotzdem strahlt Mächerle Optimismus aus. Und bei allem Problembewusstsein auch eine gelassene Heiterkeit. Henning Mächerle ist ein politischer Mensch. Aus tiefer Überzeugung. Und fühlt sich wohl damit. Denn er hat seine Haltung gefunden: "Es gibt einen Plan für all die Probleme. Wir müssen ihn nur nutzen." Er glaubt daran. Der Zug ist noch nicht abgefahren.