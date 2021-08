Noch keine Entwarnung in Gießen

Die Bombensondierung hat am Montag begonnen. Foto: Scholz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Würde die Stadt eine Zahl der Woche wählen. Diesmal wäre es vermutlich die 16. Denn es sind insgesamt 16 Anomalien, die Fachleute im Rahmen einer sogenannten Flächendetektion im Bahnhofsbereich entdeckt haben. Harmlose Metallteile oder doch Weltkriegsbombe? Um das herauszufinden, hat eine Firma am Montagmorgen mit der Untersuchung der Auffälligkeiten begonnen. Zwölf dieser Störkörper haben die Experten mittlerweile in Augenschein nehmen und als harmlos bewerten können. Kabelreste sind darunter. Alte Pfosten und Bahnschotter mit hohem Eisenanteil auch. "Es wurde allerlei altes Metall gefunden, aber zum Glück kein Blindgänger. Morgen früh geht es weiter. Dann steht die Untersuchung der verbleibenden vier Verdachtspunkte an - darunter auch größere sogenannte Anomalien. Die Stadt rechnet damit, am Vormittag auch die restlichen Ergebnisse zu haben. Entwarnung kann es daher für morgen leider noch nicht geben", schreibt die Stadt am Montagnachmittag auf ihrer Internetseite.

Verrostete Pfähle

Einen Augenblick lang wirkt die Szene wie ein Stillleben: Bagger mit Lieferwagen auf verwilderter Wiese. Für einen kurzen Moment fällt es schwer, dieses eher beschauliche Bild mit jenen vom Freitag in Verbindung zu bringen, auf denen Teile des Universitätsklinikums Gießen und Marburg mit Splitterschutz behängt werden. Und doch gehört beides zusammen, und die gute Nachricht ist, dass die Bombensondierung hinter der Neuen Post am Bahnhof bislang ohne Probleme verläuft. Die Fachleute arbeiten sich zügig voran und können vor Journalisten bereits am Montagmorgen mit einigen verrosteten Resten von Pfählen die ersten Fundstücke präsentieren. Doch auch wenn bislang alles nach Plan verläuft, bittet "der Magistrat alle Bürger, sich weiterhin auf dem Laufenden zu halten." Denn noch sind vier Verdachtsstellen unbearbeitet. Dass die Stadt die Maßnahme im Vorfeld angekündigt hat, sei ungewöhnlich, verdeutlicht Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz. Im vorliegenden Fall habe man sich anders entschieden, weil von den Sondierungen und einer möglichen Evakuierung große Einrichtungen betroffen seien. Mit deutlichen Worten wendet sich die Sozialdemokratin gegen Panik: "Viele Menschen sind jetzt schon in Aufregung, obwohl noch gar nichts passiert ist. Für sie ist die Bombe schon da, obwohl sie noch gar nicht da ist. Und möglicherweise auch gar nicht da sein wird." Auch habe die Stadt mit allen gesprochen, die im Fall eines Fundes eventuell betroffen wären.

Die Messe Gießen bewertet dieses Gespräch auf Nachfrage kritisch: "Wir wurden sehr kurzfristig über eine mögliche Evakuierung für den Fall eines Bombenfundes informiert." Für den "schlechtesten Fall" eines Evakuierungsradius von einem Kilometer fehle bisher ein Alternativkonzept der Stadt - wie beispielsweise eine Verschiebung der Bombenentschärfung auf einen passenderen Termin, bei dem der wirtschaftliche Schaden deutlich geringer ausfalle.

Fotos Die Bombensondierung hat am Montag begonnen. Foto: Scholz Bislang wurden bei der Bombensondierung nur ungefährliche Metallteile gefunden. Foto: Scholz 2

"Wäre alles unnötig"

"Wenn die Stadt ihre Planung umsetzt, muss die laufende internationale Messe mit 150 Ausstellern abgebrochen werden. Davon nichts ahnende Besucher stehen vor verschlossenen Messehallen. Derzeit haben wir, unter erheblichem Zeitdruck, die Evakuierung der Messe mit einem Shuttleservice vorbereitet. Das wäre alles unnötig, wenn die Behörde nicht versäumt hätte, die ihr seit Monaten bekannte und von ihr festgesetzte Veranstaltung bei der Planung der Bombenentschärfung zu berücksichtigen", informiert die Messe. Auch das UKGM äußerte sich in einem Newsletter für Mitarbeiter kritisch. Das Ordnungsamt habe das Klinikum gebeten, alle Vorbereitungen für eine eventuelle Teil- oder Komplettevakuierung zu treffen. "Ein Klinikum der Größe des Universitätsklinikums in Gießen wäre nur mit dramatischen Folgen evakuierbar (...)", heißt es in dem Newsletter. Erst im Rahmen eines Gesprächs zwischen Klinikvertretern, Stadt und Kampfmittelräumdienst einen Tag nach Erscheinen des Newsletters konnte diese Situation gelöst werden: Das Klinikum müsste im Fall einer Entschärfung nicht evakuiert werden. Stattdessen müssten interne Maßnahmen wie Patientenverlegungen oder eben der Schutz einiger Gebäudeteile durch Splitterschutz vorgenommen werden.

Notwendig geworden sind Voruntersuchung und damit Bombensondierung, weil die Stadt auf dem Gelände hinter der Neuen Post die Errichtung einer Fahrradabstellanlage plant.