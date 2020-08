Norweger überzeugen bei Architekturwettbewerb in Gießen

Visualisierung des Siegerentwurfs: So könnte das Areal zwischen "heyligenstaedt" und den Bahnschienen am Aulweg aussehen. Foto: moka-studio

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (red). Der Gewinner des internationalen Architekturwettbewerbs für das rund 9000 Quadratmeter große Areal am Aulweg - zwischen dem "Hotel und Restaurant Heyligenstaedt" und den Bahnschienen - steht fest: Das Architektenbüro "Snøhetta" mit Hauptsitz in Oslo/Norwegen war mit zwei Architekten angereist und überzeugte mit seinem modernen und nachhaltigen Konzept. "Neben der guten Strukturierung der Gebäudekomplexe anhand der vorgegebenen unterschiedlichen Nutzungen, beeindruckte besonders die Ausarbeitung der vier verschiedenen Innenhöfe, die sich komplett an den jeweiligen Nutzungen orientierten", heißt es in einer Pressemitteilung der LBI Holding GmbH & Co. KG.

Nach der finalen Präsentation aller Entwürfe wurden die architektonischen Ideen und Konzepte evaluiert und die geforderten technischen Angaben, wie Kostenschätzung, Flächenermittlung, Baumassenzahl, von der sechsköpfigen Jury geprüft. Für die Entscheidung über den Sieger seien unterschiedliche Aspekte betrachtet und gewichtet worden. "Unter anderem spielten die architektonische Besonderheit des Entwurfs, die Umsetzungsmöglichkeit für Gießen, eine passende Flächen- und Nutzungsaufteilung sowie die visuelle Darstellung der Präsentation und der Pläne eine Rolle." Der Sieger erhielt das Preisgeld zugeschrieben, eine Verpflichtung der Bauherrschaft dem Sieger den Auftrag für die Umsetzung zu erteilen war im Verfahren nicht vorgesehen. In den nächsten Wochen werden alle Vorschläge nochmals auf ihre Umsetzbarkeit und Kosten überprüft. Die LBI Holding als Bauherr geht davon aus, dass der reguläre Start des Projektes im Herbst beginnt.

Der Jury gehörten neben den drei international bekannten und qualifizierten deutschen Architekten, Kilian Kada aus Aachen, Kilian Kresing aus Münster und Thomas Meurer aus Frankfurt, Bauherr Dr. Wolfgang Lust, LBI Holding, Dr. Holger Hölscher, Amtsleiter Stadtplanungsamt Gießen und Lars Wilhelm, Architekt studio-aw aus Gießen, an.

Das Architektenbüro Snøhetta wurde 1989 von dem Norweger Kjetil Thorsen, dem Amerikaner Craig Dykers und dem Österreicher Christoph Kapeller gegründet. Mittlerweile werden mehr als 240 Mitarbeiter aus 32 unterschiedlichen Nationen an fünf weltweiten Standorten (Oslo, Innsbruck, Paris, Hongkong, Adelaide) beschäftigt. Im Jahr 2009 wurde Snøhetta der Mies van der Rohe-Award für den Bau der norwegischen Nationaloper verliehen.