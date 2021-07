Not von Studierenden in Gießen lindern

Klare Rollenverteilung: Die Damen kochen und bedienen, die Herren studieren und machen Karriere. Zum Glück haben sich die Zeiten längst geändert. Foto: Studentenwerk

GIESSEN - Ein runder Geburtstag ist natürlich ein besonderer Grund zum Feiern. Das 100. Wiegenfest könnte geradezu Anlass für eine große Sause sein. Angesichts der Pandemie wird das Studentenwerk Gießen sein 100-jähriges Gründungsjubiläum, das in diesem Jahr ansteht, jedoch überwiegend online begehen. Studierende und Gäste der Mensen dürfen sich aber gleichzeitig über "Gerichte mit Geschichte" freuen, zudem wird es im Rahmen einer "Tour der 100" Mitmachaktionen über die Social-Media-Kanäle geben. Ein rauschendes Fest für Studierende wird wegen Corona nicht möglich sein. Der Wunsch des Studentenwerks ist aufgeschoben, aber nicht aufgehoben - gefeiert werden soll, sobald dies eben wieder wie gewohnt möglich ist, teilt die Institution mit.

Am 19. Juli 1921 wurde der Wohlfahrtsverein "Gießener Studentenhilfe", auf den das heutige Studentenwerk Gießen zurückgeht, ins Vereinsregister eingetragen. Vor 100 Jahren ging es vor allem darum, die durch den Ersten Weltkrieg bedingte Not vieler Studierender zu lindern und sie mit warmen Mahlzeiten zu versorgen. Im "Studentenheim", im ehemaligen Café Ebel im Burggraben 9, waren neben einer Mensa auch ein Musikzimmer, ein Lesezimmer und ein Arbeitszimmer für Studierende untergebracht. Der Verein sorgte in enger Anlehnung an die Universität für die Beschaffung von Geldmitteln und Sachwerten für Studierende. Neben der Speisung der Studierenden, gehörten auch die Vermittlung von Arbeit und Einzeldarlehen sowie die Bekämpfung der aufkommenden Wohnungsnot schon früh zu den Kernaufgaben des Vereins. 1962 kam es durch das Inkrafttreten des Gesetzes über die Studentenwerke beim Land Hessen zur Einrichtung des Studentenwerks Gießen als Anstalt des öffentlichen Rechts und der Übernahme aller Rechte und Pflichten der "Gießener Studentenhilfe".

Auch heute bietet das Studentenwerk Gießen den mehr als 55 000 Studierenden der Justus-Liebig-Universität (JLU), der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) und der Hochschule Fulda umfassende Serviceleistungen vor und während ihres Studiums. Es gewährleiste, dass Studierende preiswerten Wohnraum finden und hält selbst 3468 Wohnheimplätze an den Hochschulstandorten Gießen, Friedberg und Fulda bereit. Studierende erhalten beim Studentenwerk zudem umfassende Beratung, etwa zu Möglichkeiten der Studienfinanzierung (Bafög, Stipendien, Studienkredite), aber auch eine allgemeine Sozialberatung. An allen Hochschulstandorten sorgt das Studentenwerk mit einem gastronomischen Angebot außerdem dafür, dass Studierende sich gut und nachhaltig für den Hochschultag verpflegen können. Das Studentenwerk Gießen ist Mitglied im Dachverband Deutsches Studentenwerk (DSW) und im Paritätischen Wohlfahrtsverband - Landesverband Hessen.

"Seit 100 Jahren hält das Studentenwerk Gießen Studierenden mit seinen Service- und Beratungsangeboten erfolgreich den Rücken frei", so Geschäftsführer Ralf Stobbe anlässlich des Jubiläums. "Wie gerne hätten wir anlässlich unseres besonderen runden Geburtstags nun auch eine Party für sie geschmissen. Aufgrund der Coronapandemie ist uns dies allerdings in diesem Jahr leider nicht möglich. Ich betone: noch nicht! Wir holen das gerne nach, sobald man eben wieder sicher feiern kann."

Seinen besonderen Geburtstag will das Studentenwerk allerdings trotz Covid-19 nicht einfach so verstreichen lassen. "Wir wollen das Jubiläum nutzen, um mit einer 'Tour der 100' unsere Leistungen und unsere Geschichte den Studierenden gegenüber transparent zu kommunizieren", erläutert Stobbe die Idee. Studierende können sich im Rahmen der "Tour der 100" auch auf etliche Mitmachaktionen und Gewinnspiele freuen.

In den Mensen des Studentenwerks in Gießen, Friedberg und Fulda gibt es zudem bis zum Jahresende immer mal wieder "Gerichte mit Geschichte", die im Speiseplan auch als solche gekennzeichnet sind. Für diese Serie haben sich die Köchinnen und Köche des Studentenwerks von Rezepten aus anno dazumal inspirieren lassen. Die Gerichte sind - wie auch heute von der Mensa gewohnt - hausgemacht und enthalten - genau wie damals - überwiegend regionale Zutaten. Wer nach Kartoffelschmarrn mit grüner Sauce, Matjesfilets mit Schmand-Zwiebel-Tunke und Salzkartoffeln oder Rippchen mit Kraut noch Hunger hat, kann sich auf Spezialdesserts zu je 100 Cent freuen, die über das Jahr verteilt ebenfalls immer mal wieder auf dem Speiseplan stehen.