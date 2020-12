Novemberwetter in Gießen abseits des Durchschnitts

Das Tragen einer Mütze war Ende November ratsam: Am letzten Tag des Monats fiel das Thermometer nachts auf bis zu Minus 10,3 Grad. Foto: Mosel

GIESSEN - Abertausende Lichter und Sterne leuchten seit dem 27. November golden über der Gießener Fußgängerzone. Offenbar bildete der weihnachtliche Glanz eine Art Motivation für das Wetter, nun umgehend in den Wintermodus zu schalten. Just zum Monatsende - und damit auch zum Ende des meteorologischen Herbsts - fielen dann nämlich die Temperaturen unter den Gefrierpunkt. Dabei war der November alles andere als kalt gestartet. Insgesamt zeigte sich der vorletzte Monat des Jahres überdurchschnittlich mild, trocken und sonnig.

Die von dem Wetterinformationsdienst Q.met GmbH übermittelten Daten von der Gießener Messstation sprechen eine deutliche Sprache. Mit einer Durchschnittstemperatur von 5,8 Grad Celsius liegt der November volle 2 Grad über dem vieljährigen Mittel aus den Jahren 1961 bis 1990. Insbesondere zum Monatsanfang zeigte das Thermometer noch zweistellige Werte. Den höchsten Ausschlag gab es am 2. November mit 21,3 Grad, selbst nachts (11,7 Grad) fielen die Temperaturen nicht in den einstelligen Bereich. Erst in der dritten Monatsdekade blieben die Werte durchweg unter der 10-Grad-Marke. Den Ausreißer auf der Negativ-Skala - und damit den drastischen Gegensatz zum Höchstwert vom Monatsanfang - bildete der 30. November, an dem das Thermometer bei einer Bodenmessung Minus 10,3 Grad anzeigte.

Da tiefer Luftdruck über den britischen Inseln immer wieder milde Luftmassen aus Südwesten nach Deutschland brachte, war der Monat bundesweit deutlich zu warm, wie Auswertungen des Deutschen-Wetter-Dienstes (DWD) aus rund 2000 Messstationen belegen. Die Gießener Werte decken sich demnach mit dem Deutschland-Trend. Im Bundesgebiet lag der Temperaturdurchschnitt mit 6 Grad ebenfalls 2 Grad über dem Mittel des international gültigen Referenzzeitraums. Selbst im Vergleich zur wärmeren Periode (1981 bis 2010) betrug die Abweichung noch 1,6 Grad. Der anhaltende Hochdruckeinfluss über Südosteuropa sorgte allerdings nicht nur für laue Temperaturen, sondern laut den DWD-Meteorologen mit gut 85 Stunden Sonnenschein auch für den drittsonnigsten November in Deutschland seit Messbeginn im Jahr 1951. In Gießen wurden insgesamt 72,6 Sonnenstunden gezählt - das sind 172,8 Prozent des langjährigen Durchschnitts (42 Sonnenstunden). Am sonnigsten zeigte sich der 5. November mit 8,3 Stunden, die beiden folgenden Tage lagen mit 7,6 und 7,7 Sonnenstunden nur knapp darunter.

Viel Sonne verbunden mit milden Temperaturen lassen bereits den Schluss zu, dass Regen im November eher als rares Gut galt. In Gießen wurden im gesamten Monat nur 14,4 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen, mehr als die Hälfte davon (8,3 Liter) fiel am 30.November. Einzig am 15. November war noch ein weiterer Wert jenseits der Ein-Liter-Marke zu verzeichnen (2,3 Liter). Vom 3. bis 11. November blieb es durchgehend trocken und auch vom 20. bis 29. November fiel kein Tropfen Regen. Der Monat erreicht damit lediglich 21,2 Prozent seines Solls (68 Liter). Auf Bundesebene sieht das nicht viel anders aus: Der vergangene Monat zählt mit einer Niederschlagsmenge von durchschnittlich 20 Litern pro Quadratmeter zu den trockensten Novembern seit dem Messbeginn im Jahr 1881.