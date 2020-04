Novum in der Geschichte: Auch in Gießen haben Pfarrer an Ostern frei

Bunte Eier, Ostersträuche und Schokohasen - alles gibt es zum höchsten Christenfest, nur keine öffentlichen Gottesdienste in der Kirche. Symbolfoto: Sven Hoppe/ dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen. Karfreitag und Ostern ohne gemeinsame Gottesdienste ist für viele Christen noch unvorstellbar. Auch Pfarrer und Pfarrerinnen sind in diesen Tagen besonders gefordert. Wie haben sie die bisherige Zeit mit dem Verbot von Gottesdiensten und Gemeindeveranstaltungen und den fehlenden, direkten Kontaktmöglichkeiten erlebt? Wie bereiten sie sich in dieser Zeit auf Ostern vor?

Johannes Lohscheidt ist seit gut zwei Jahren Pfarrer der Evangelischen Wicherngemeinde im Gießener Osten. Schwer fällt es ihm, die Menschen, zu denen er ein seelsorgerliches Verhältnis aufgebaut hat, nun nicht persönlich besuchen zu können. Natürlich telefoniert er viel und lang. Schwierig ist es aber, jetzt Kontakt zu älteren Gemeindemitgliedern aufzunehmen, denn viele haben sich in den letzten Jahren aus dem Telefonbuch löschen lassen. Auch Beerdigung nicht so feiern zu können, wie es sich die Verstorbenen vorher gewünscht hatten und die Hinterbliebenen bitten zu müssen, Freunden keine Einladung zur Trauerfeier zu schicken, "das schmerzt" den jungen Pfarrer. Freude empfindet er, wenn Menschen ihm "Schokolade vor die Tür legen, um sich für Telefongebete zu bedanken". Dass er jetzt vor Karfreitag und Ostern gerade ohne viel Bürokratie einfach "über Gott und sein Handeln in der Welt" nachdenken kann, dafür habe er Theologie studiert.

Stadtkirchenpfarrer Klaus Weißgerber ist vielen Menschen aus dem Kirchenladen am Kirchenplatz bekannt. Immer wieder hat er in der Vergangenheit mit der Gießener Geschäftswelt - bei aller persönlichen Verbundenheit - gestritten, wenn es um die Sonntagsöffnung ging. In diesen Tagen fordert er viele Menschen auf, "den örtlichen Einzelhandel zu unterstützen, der besonders unter den Schließungen leidet". Auf der Website kirchenladen-giessen.de führt er Geschäfte auf, die um ihre Existenz bangen und mit besonderem Lieferservice auf Kunden warten. "Hier kann man leicht Unterstützung leisten", betont Weißgerber. Er wird das Osterfest stiller und mit mehr innerer Besinnung feiern als bislang. "Ostern lehrt uns Demut und Gottes(ehr)furcht - und es schenkt uns Lebensfreude". In vielen Gesprächen spürt er ein Ausgeliefertsein an eine Entwicklung, die für viele nicht verständlich und schon gar nicht beherrschbar ist. Jetzt zu erkennen: "Ich habe mein Leben nicht in der Hand" sei dramatisch. Aber, mit der an Ostern von Christen gefeierten Auferstehung Jesu gebe es eine lebendige Hoffnung. "Letztlich geht es um eine vertrauensvolle Gelassenheit dem Leben und dem Tod gegenüber."

Fotos Bunte Eier, Ostersträuche und Schokohasen - alles gibt es zum höchsten Christenfest, nur keine öffentlichen Gottesdienste in der Kirche. Symbolfoto: Sven Hoppe/ dpa Klaus Weißgerber Alexander Klein Gabriel Brand Jutta Becher Johannes Lohscheidt 6

Die Pfarrerin für Studierende, Jutta Becher, ist traurig, an Ostern nicht mit den jungen Leuten feiern zu können, denen sie während des Studiums in Gießen Seelsorgerin ist. Zurzeit unterstützt sie ihre Studis ganz praktisch, etwa bei der Jobsuche, weil viele Nebenjobs weggebrochen sind. Besondere Fürsorge brauchen die Studierenden aus fernen Ländern, erzählt Jutta Becher. Sie haben "große Sorgen", um ihren derzeitig ungeklärten Aufenthaltsstatus und vor allem ihre Familien in Kamerun, Marokko, Nepal und vielen anderen Orten. Neben persönlichen Gesprächen kommuniziert die Pfarrerin derzeit "sehr, sehr viel telefonisch und über WhatsApp". Digital wird sie ab 14. April mit den Studis Andachten per Videokonferenz feiern. Ganz analog hängt sie jetzt "Ostertüten" zum Mitnehmen am ESG-Gebäude in der Henselstraße auf. Darin finden sich eine Hoffnungskarte, Schokolade, ein Teelicht und eine Anleitung für einen Oster-Gottesdienst zu Hause. "Wir feiern zwar alleine, sind aber mit allen Christen durch Gottes Geist verbunden", sagt Jutta Becher.

"Komplett anders als sonst", erlebt Pfarrer Dr. Gabriel Brand aus der Evangelischen Andreasgemeinde die Tage bis Ostern. Es wird nur einen Online-Gottesdienst geben, der Ostern im Internet auf giessen-ost.de steht. Gesprochen, gepredigt und musiziert wird vorher, in der Andreaskirche, der Kapelle auf dem Alten Friedhof und in der Wichernkirche. Gemeinsam mit Pfarrerin Sonja Löytynoja und Pfarrer Johannes Lohscheidt aus den Nachbargemeinden.

"Völlig neu" ist für Brand, dass seine Arbeit "bis Ostern getan sein" musste. An diesem Fest frei zu haben, sei unwirklich. "Das gab es für Pfarrerinnen und Pfarrer flächendeckend in den letzten 2000 Jahren wahrscheinlich noch nie", sagt er mit einem Schmunzeln und hofft, dass es auch nicht noch mal vorkommt. In den zurückliegenden Wochen hat sich seine Arbeit auf vielerlei Weise verändert: "Die Konzentration auf weniges, viele seelsorgerliche Telefongespräche, der Mut und die Lust, Neues zu probieren." Für den Sondergemeindebrief zu Ostern hat er eine Hausandacht geschrieben, damit Leute sie zu Hause feiern können. Er selbst wird am Karfreitag die Matthäuspassion von J.S. Bach hören. "Das ist auch Gottesdienst!", sagt Pfarrer Brand.

Digitale Wege erkundet auch Stadtjugendpfarrer Alexander KleinAm vergangenen Sonntag feierte er im Talar in seinem Wohnzimmer einen Live-Familiengottesdient per Videokonferenz. Über 170 Menschen jeden Alters waren dabei. "Enkelkinder grüßten sogar ihre Omas von Lübeck aus nach Pohlheim." Kinder aus Gießen und Umgebung, die eigentlich nahe zusammen wohnen, sich aber wegen Corona nicht besuchen dürfen, konnten sich plötzlich wieder zuwinken und gegenseitig ihre Namen zurufen. "Ich habe währende des ganzen Gottesdienstes und dann vor allem im Nachhinein von den Kommentaren, die ich erhalten habe, gespürt, wie intensiv der Geist Gottes auch in diesen Tagen verbinden kann", berichtet Klein. Außerdem trifft er sich online über "Zoom" mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, um sich "auszutauschen." Er erlebe die Tage vor Ostern "viel intensiver und tiefer gehender als in den letzten Jahren". Klein ist zuversichtlich, dass diese Erfahrungen noch lange nach Ostern nachklingen werden, "hinein in unsere Arbeit und Gemeinden". Fotos:

Evangelisches Dekanat Gießen