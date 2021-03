Nur einmal "super Stimmung" nach Kommunalwahl in Gießen

Viele Gießener haben die Möglichkeit der Briefwahl genutzt. Foto: Friese

GIESSEN - Fünf Jahre haben SPD, CDU und Grüne Gießens erste Kenia-Koalition gebildet. Zumindest nach den Trendergebnissen haben sich die Kräfteverhältnisse klar verschoben. Das sind die ersten Reaktionen:

Gerda Weigel-Greilich (Grüne): "Ich muss zugeben, dass ich selbst ein bisschen überrascht bin", räumt die Spitzenkandidatin der Grünen während ihrer Premieren-Online-Wahlparty ein, "bei der die Stimmung super ist". Ein so deutliches Trendergebnis zugunsten ihrer Partei habe sie nicht erwartet. Grund für die leichte Skepsis war die Tatsache, dass mit Gigg eine neue Klimaliste angetreten sei, deren Abschneiden im Vorfeld nicht eingeschätzt werden konnte. "Trotzdem waren wir natürlich überzeugt von unserer guten Politik. Vor allem haben wir eine junge Truppe, die sich total reingehängt und tolle neue Ideen entwickelt hat. So hat der Wahlkampf richtig Spaß gemacht."

Christopher Nübel (SPD): Der SPD-Fraktionsvorsitzende setzt seine Hoffnung darauf, dass die Genossen traditionell eher von der Option des Kumulierens und Panaschierens profitieren würden. Absehbar sei aber bereits, "dass wir wohl das Ziel, erneut die stärkste politische Kraft zu werden, verfehlen". Zum einen sei es schwierig, permanent gegen einen negativen Bundes- und Landestrend anzukämpfen. Zum anderen habe sich die Pandemie insoweit ausgewirkt, als die SPD grundsätzlich von ihrer breiten Verankerung in der Stadtgesellschaft und in Vereinen lebe. "Dort können wir unsere Stärken ausschöpfen, das war jedoch diesmal nicht möglich", so Christopher Nübel. Obendrein hätten die sozialdemokratischen Kernthemen "sozialer Zusammenhalt", "Wohnungsbau" und "Schule" im Wahlkampf "leider keine große Rolle gespielt".

Klaus Peter Möller (CDU): "Gießen liegt jetzt im Hochschwarzwald", scherzte Klaus Peter Möller angesichts des großen Wahlerfolgs der Grünen. Dass die CDU vom Absturz der SPD nicht profitieren konnte, macht er vor allem am Masken-Skandal seiner Partei im Bundestag fest. "Das war auch indiskutabel, da gibt es gar nichts zu beschönigen." Was in den urbanen Ballungsräumen begonnen habe, setze sich mittlerweile in Mittelstädten fort, nämlich die Ablösung der SPD als Volkspartei durch die Grünen. Seine Partei müsse aus dieser Entwicklung ihre Schlüsse ziehen und in ihren Kernbotschaften unterscheidbar bleiben - und nicht den Themen der Anderen hinterherlaufen.