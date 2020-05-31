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Sonntag, 31.05.2020 - 13:15
3 min

Nur geringe Abfindung für Kappa-Mitarbeiter in Gießen

Die Motivation ist im Keller", sagt Bernd Hopp. Wie über 200 Kollegen steht der Betriebselektriker von "Kappa Antipasti" vor einer ungewissen Zukunft, wenn der Standort geschlossen wird.

Von Ingo Berghöfer
Gerade mal zwei Monatsgehälter Abfindung will der Mutterkonzern auch langjährigen Mitarbeitern von "Kappa Antipasti" zahlen, wenn der Standort Gießen Ende September geschlossen wird Foto: Mosel

Gerade mal zwei Monatsgehälter Abfindung will der Mutterkonzern auch langjährigen Mitarbeitern von "Kappa Antipasti" zahlen, wenn der Standort Gießen Ende September geschlossen wird Foto: Mosel

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