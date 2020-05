Nur geringer Einfluss auf den Verkehrsfluss

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Nachdem zunächst stadtauswärts ein Radweg zwischen Schubertstraße und Robert-Sommer-Straße abmarkiert wurde, um die Radwegeverbindung nach Kleinlinden zu verbessern, folgt nun auch auf der Gegenfahrbahn eine vergleichbare Erweiterung des Radwegenetzes. Es habe sich in den vergangenen Monaten gezeigt, dass die Auswirkungen auf den Verkehrsfluss in diesem Bereich gering und die Verbesserung der Sicherheit für die Radfahrer spürbar sei. Mit den Markierungsarbeiten soll in den kommenden Wochen begonnen werden. Die Arbeiten werden sich auf die Fahrbahn zwischen Robert-Sommer und Schubertstraße beschränken und den eigentlichen Kreuzungsbereich Schubertstraße nur insoweit betreffen als keine baulichen Maßnahmen durchgeführt werden müssen. „Eine gegebenenfalls notwendige bauliche Anpassung des Kreuzungsbereichs müsste zunächst geplant und im Haushalt dargestellt werden“, so Klaus Peter Möller in einer Pressemitteilung. Die CDU erwarte jedoch bereits durch die Abmarkierung eine weitere Verbesserung der Sicherheit für den Radverkehr.

Exakt nach Vereinbarung

Diese Maßnahme ist auch Bestandteil der Vorgabe der Koalition, das Radwegenetz sukzessive dort zu erweitern, wo der Bedarf am größten ist und zugleich die Beibehaltung des Verkehrsflusses gewährleistet bleibt. Dies sollte stets auch den Lückenschluss entlang der Frankfurter Straße umfassen. Auch orientierte sich die bisherigen Maßnahmen exakt an den Vereinbarungen von vor einigen Monaten, als die Sperrung der Lahnstraße notwendig wurde. So sollte zunächst die Straßenseite stadtauswärts mit einem Radfahrstreifen versehen werden, um eine kostengünstige und zeitnahe Lösung zu finden und um zugleich die Auswirkung auf den Verkehrsfluss besser einschätzen zu können. „Mit dieser Vorgehensweise wird exakt und verlässlich das umgesetzt, was vereinbart wurde“, so Möller weiter. Im Ergebnis zeigte sich, dass der Verkehrsfluss in diesem Teil der Frankfurter Straße auch mit einer breiteren Fahrspur gewährleistet bleibe.

Es sei zwar auch deutlich geworden, dass die gerne formulierte Annahme falsch sei, ein breiter Fahrstreifen würde genutzt werden wie zwei normalbreite Fahrstreifen, nichtsdestotrotz aber habe dies in diesem Bereich keinen spürbaren Einfluss auf den Verkehrsfluss gehabt. In diesem Zusammenhang sei die unaufgeregte Vorgehensweise zu begrüßen, mit der Bürgermeister Peter Neidel die Vereinbarungen der Koalition auf den Weg bringe und begleite.

Lücke wird geschlossen

Mit der bevorstehenden Maßnahme werde eine Lücke im Radwegenetz geschlossen, wie von den Koalitionspartnern besprochen. Abschließend weist Klaus Peter Möller darauf hin, dass es absurd sei, wenn der CDU unterstellt würde, sie präferiere nur einen Verkehrsträger. „Die vergangenen Jahrzehnte, in denen die CDU in wechselnden Koalitionen große Teile des damals teilweise in desolatem Zustand befindlichen Gießener Straßennetzes erneuern ließ und stets auf die Belange auch des Radverkehrs geachtet wurde, zeugt vom Gegenteil.“ In einer Stadt der Größe und der Bevölkerungsstruktur Gießens sei es auch nötig, an der einen oder anderen Stelle einzelne Verkehrsträger stärker als in der Vergangenheit zu fördern, die zu einer Verkehrswende innerhalb der Stadt beitragen können, um so Lücken zu schließen und Angebote zu erweitern. Im Ergebnis aber zähle stets die Summe und die Ausgewogenheit der Maßnahmen.