Nur mit 3G zurück in den Hörsaal der Uni Gießen ?

Im Uni-Hauptgebäude in der Ludwigstraße und anderswo an der JLU laufen die Vorbereitungen.

GIESSEN - War es vor zwei Jahren noch ein Computer-Virus, das die Justus-Liebig-Universität (JLU) monatelang lahmlegte, muss sich die Hochschule seit drei Semestern mit einem biologischen Erreger herumschlagen. Trotz derzeit wieder steigender Inzidenz soll das Wintersemester 2021/22 aber als "Präsenzsemester mit pandemiebedingten Einschränkungen", und deshalb mit einem deutlich höheren Anteil an Präsenzlehrveranstaltungen als in den vergangenen drei Semestern stattfinden. Das teilte Unipräsident Joybrato Mukherjee in der letzten Sitzung des amtierenden Senats mit, die als Hybrid-Veranstaltung in der Uniaula mit per Videokonferenz zugeschalteten weiteren Senatsmitgliedern stattfand.

Das Präsidium und der Corona-Krisenstab der JLU haben beschlossen, dass die Lehrräume im Wintersemester mit 50 Prozent der normalerweise vorgesehenen Personenzahl belegt werden können. Dadurch würden die Spielräume bei der Planung der Lehrveranstaltungen etwas größer als zunächst angenommen, sagte Mukherjee.

Diese "vergleichsweise hohe" Auslastung der Räume werde nur in Kombination mit dem Tragen von medizinischen Masken und der Umsetzung eines 3G-Konzepts (geimpft, genesen, getestet) möglich sein, betonte der Präsident. Ob der Zugang zum Hörsaal an einen Corona-Test gebunden wird, soll aber erst später entschieden werden. Zunächst wolle man die im Oktober geltende Verordnungslage abwarten. Der Krisenstab habe allerdings - auch im Lichte der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung und der allgemeinen Diskussionslage in der Politik - beschlossen, das Wintersemester so vorzubereiten, dass der Zugang zu Lehrveranstaltungen an der JLU an einen 3G-Nachweis gekoppelt werden kann.

Vor diesem Hintergrund sei man dankbar, dass die Impfbereitschaft unter den Studenten offenbar sehr hoch sei. In einer aktuellen, anonymen Umfrage der JLU hätten 85 Prozent der befragten Studenten angegeben, dass sie bis zum Beginn der Vorlesungszeit vollständig geimpft seien oder bereits von einer Infektion genesen sind. Mukherjee nutzte die Gelegenheit, nochmals alle Studenten, Mitarbeiter und Lehrkräfte, "die noch nicht die Gelegenheit wahrnehmen konnten" sich impfen zu lassen, aufzufordern, das in den nächsten Wochen nachzuholen.

Damit die Studenten wieder an die JLU zurückkehren können, werde nicht nur die Anzahl der Präsenzlehrveranstaltungen erhöht. In Kürze würden auch sämtliche pandemiebedingt geschlossenen Hochschulgebäude wieder geöffnet. Bereits in zwei Wochen sollten die ersten JLU-Einrichtungen wieder öffentlich zugänglich sein. Spätestens zum Vorlesungsbeginn am 18. Oktober gebe es keine Zugangsbeschränkungen mehr. Mukherjee appellierte in diesem Zusammenhang an die Eigenverantwortung aller JLU-Angehörigen, selbst auf die Einhaltung der gängigen Hygiene- und Abstandsregeln zu achten, dazu gehörten die Maskenpflicht bis zum Sitz- oder Arbeitsplatz oder der ausreichende Abstand zu anderen Kommilitonen.

Auch in anderen Bereichen stehen die Zeichen auf Normalisierung. Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen wurde in den letzten drei Semestern die Regelstudienzeit bereits dreimal verlängert. Eine erneute Verlängerung für das Wintersemester 2021/22 sei allerdings nicht vorgesehen, erklärte der Hochschulpräsident.

Alle Infos zum aktuellen Umgang mit der Corona-Pandemie an der JLU findet man im Internet unter www.uni-giessen.de/coronavirus/faq. Diese Seite wird laufend aktualisiert.