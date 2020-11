Nur wenige Maskenmuffel in Gießen

Die Mund-Nase-Bedeckung prägt den Corona-Alltag seit Monaten. Das gilt auch in Gießen, berichtet das Ordnungsamt. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

GIESSEN - Die Mund-Nase-Bedeckung, kurz: Maske, gehört längst zum Corona-Alltag. Auch in der Innenstadt und auf der Flaniermeile Seltersweg. Wird die Maskenpflicht dort eingehalten? Ja, sagt Peter Neidel. "Unser Eindruck ist, dass es eine sehr große Akzeptanz für die Maske gibt. Das Ordnungsamt betreibt hohen Aufwand, um Präsenz zu zeigen und damit sicherzustellen, dass die Masken getragen werden", berichtet der Bürgermeister. "In der Fußgängerzone achten wir in erster Linie darauf, dass auf den Laufwegen Masken getragen werden. Wenn Leute etwas trinken oder eine Zigarette rauchen wollen und sich dazu an den Rand stellen, sagen wir nichts, wenn sie die Maske für den Moment abnehmen. Sie müssen sie aber wieder aufsetzen, wenn sie sich zurück auf die Laufwege begeben", erläutert Dirk Drebes, Abteilungsleiter im Ordnungsamt.

Ob am Bahnhof, an Bushaltestellen, in öffentlichen Gebäuden oder Geschäften: Um die Ausbreitung des Coronavirus über Aerosole zu reduzieren, ist die Maske in den Pandemiemonaten nicht mehr wegzudenken, gerade auch in der Innenstadt. Natürlich gibt es Kontrollen. Allerdings betont Ordnungsdezernent Neidel: "Unser Ziel ist es nicht, Gelder einzutreiben." Es gehe vor allem darum, an die Maskenpflicht zu erinnern und Akzeptanz zu schaffen. Ein Beispiel: Gelegentlich träfen die Ordnungshüter auf Passanten, die das Tragen der Maske vergessen haben. Konflikte? Nein: Auf Ansprache der Beamten entschuldigten sich die Allermeisten und legten den Mund-Nasen-Schutz sofort an. "Es gibt nur ganz wenige, die wirklich keine Maske tragen wollen", hebt der Unionspolitiker hervor. Ordnungsamtsleiter Alexander Steiß verweist auf die Bedeutung von Pflicht und Kontrollen für ein Stück Normalität in Corona-Zeiten: "Es ist wichtig, dass wir den Menschen das, was sie als Normalität empfinden, ermöglichen. Wir sammeln deshalb keine Bußgelder, sondern wollen die Menschen mitnehmen, das Richtige zu tun." Er sei stolz auf die uniformierten Kräfte, die durch ihren Einsatz normales Geschäft in der Innenstadt trotz Pandemie ermöglichten.

Gespräche in Geschäften

"Im Großen und Ganzen funktioniert es", weiß Drebes, dass die Maskenpflicht in Seltersweg und Co. überwiegend eingehalten wird. Auch in den Geschäften: Dort sprechen die Ordnungshüter mit Kunden und Betreibern, wobei sie jedoch auch hier nur ganz selten auf Einzelpersonen ohne die verpflichtende Mund-Nase-Bedeckung treffen.

Kurz, es geht um Aufklärung und Erinnerung. Manchmal aber auch nicht: Wenn sich jemand jedoch strikt weigert, seinen Mundschutz zu tragen, greift die Behörde auch durch. Es werde dann zunächst ein Verwarnungs- oder Bußgeld verhängt. Die Mitarbeiter bestünden zudem darauf, dass der Schutz angelegt wird. Erfolge dies nicht, ergehe ein Platzverweis, der im letzten Schritt auch durchgesetzt wird. "Wir hatten einen Fall am Busbahnhof. Dort war jemand, dem wir sogar eine Maske gegeben haben, der sie dann aber wieder abgezogen hat. Irgendwann haben wir die Konsequenz gezogen und ihn mithilfe der Polizei weggebracht", erklärt Drebes. Aber die "allermeisten Menschen wollen es richtig machen und bemühen sich, sich Corona-gemäß zu verhalten", fügt der Bürgermeister hinzu.

Das gilt auch für den Wochenmarkt, bei dem schon zu Beginn der Pandemie klar war, dass er geöffnet bleibt. Für diese Entscheidung sei er persönlich in den sozialen Netzwerken angegriffen worden, teilt Neidel mit. Die Erfahrung habe jedoch gezeigt, dass es gut gewesen sei, am Markt festzuhalten und auf Maskenpflicht sowie eine hohe Präsenz der Ordnungskräfte zu setzen. "Wir glauben nach wie vor, dass das Einkaufen auf dem Wochenmarkt sicherer ist als im Supermarkt", meint der Bürgermeister. Die Marktbesucher zeigten ein hohes Maß an Disziplin. Dem öffentlichen Druck, den Markt zu schließen, nachzugeben, wäre aus seiner Sicht ein Leichtes gewesen. "Das hätte allerdings fatale Folgen gehabt. Denn den Beschickern hätten nicht nur die Einnahmen gefehlt. Wir hätten den Menschen auch ein Stück ihrer Normalität genommen", unterstreicht der Christdemokrat.

Fokus Wochenmarkt

Das Amt bekomme für seinen Einsatz viel Lob von Wochenmarktbesuchern und Beschickern, fügt Drebes hinzu. Er kommt auf die unternommenen Maßnahmen zu sprechen, zu denen das Auseinanderziehen der Stände, die Hinzunahme des Kirchenplatzes und die Einrichtung von Verzehrzonen mit Aufnahme der Personalien von Besuchern gehört. Regelmäßig führe das Ordnungsamt zudem Kontrollen durch, insbesondere an Samstagen. "Wir kriegen immer wieder zu hören, dass die Menschen froh sind, dass der Markt Bestand hat", resümiert der Abteilungsleiter.