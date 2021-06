OB-Kandidat Alexander Wright: "Gießen soll grüner werden"

Treffen an der Grillhütte: Die Grünen küren Alexander Wright (rechts) zum OB-Kandidaten. Foto: Leyendecker

GIESSEN - Bei seiner Mitgliederversammlung hatte der Stadtverband der Grünen zwei große Themen zu besprechen: zum einen die offizielle Kür eines Kandidaten für die OB-Wahl, zum anderen den Koalitionsvertrag zwischen Grünen, SPD und Gießener Linken. Alexander Wright formulierte dabei klar und deutlich, worauf es ihm ankommt, sollte er Oberbürgermeister werden: "Der Klimawandel ist konkret und er gefährdet unsere Lebensgrundlagen, unsere Umwelt." Spürbar sei das bereits jetzt, wie man am Wetter merke. "Wenn wir so weitermachen wie bisher, wird das nur der Anfang gewesen sein. Wir müssen was tun. Auch hier in Gießen", spricht der 34-Jährige das Ziel der Klimaneutralität bis 2035 an, welches er sich groß auf die Fahne geschrieben hat.

Eben jetzt sei es wichtig, so Wright, die Geschwindigkeit beim Thema Klimaschutz und Klimaneutralität zu erhöhen. "Jede und jeder weiß, wenn ich am Anfang zu langsam bin, dann klappt es am Ende nicht mehr mit dem Ziel." Doch was sind die konkreten Ziele, die der Spitzenkandidat formuliert? "Wir müssen die Verhaltensweisen stärken, die unseren Anteil am Klimawandel reduzieren. Wir müssen den Strom emissionsfrei erzeugen, die Energie effizient einsetzen, unseren Konsum ändern und unseren Verkehr revolutionieren."

Gründlich sein

Eine Gesellschaft und auch eine moderne Wirtschaft seien nicht auf fossile Brennstoffe angewiesen, meint Wright. Beim Thema Innenstadt möchte er die Infrastruktur ändern und die Aufenthaltsqualität erhöhen - gleichzeitig aber das Klima weiter schonen. "Darum setze ich mich für eine autofreie Innenstadt ein", so der Kandidat, was mit hörbarer Zustimmung quittiert wurde. Den Fokus legt er auf einen gesellschaftlichen Zusammenhalt und eine vielfältige Kulturlandschaft, verbunden mit einer immer grüner werdenden Stadt. "Ich will unsere Stadt fit für die Zukunft machen, positiv gestalten und Klimaschutz zur Chefsache machen. Nicht morgen, nicht übermorgen, jetzt. Unsere Zukunft entscheidet sich jetzt", so Wright abschließend und von frenetischem Applaus begleitet.

Mit 31 Ja-Stimmen und drei Nein-Stimmen wurde Alexander Wright in der anschließenden Abstimmung zum OB-Spitzenkandidaten der Grünen gewählt. Ähnlich optimistisch zeigt sich die Partei beim Thema Koalitionsvertrag. "Die grüne Handschrift ist klar erkennbar, wir haben bei allen Bereichen die grüne Handschrift hinterlassen. Wir wollen auch künftig unsere jetzigen Zuständigkeiten behalten", betont Weigel-Greilich.

Nachdem über einen Monat sondiert und 14 mögliche Koalitionen abgewogen wurden, haben die Grünen sich nun für dieses Bündnis entschieden, so Wright. "Wir wollten gründlich sein und nicht irgendwas hinzimmern", betont der Grünen-Politiker. Im Fokus stehen neben der Verkehrswende und dem Klimaziel 2035 der soziale Wohnungsbau und eine kulturelle Weiterentwicklung der Stadt. Das Ziel, 2035 klimaneutral zu werden und das 1,5 Grad-Ziel gleichzeitig vor Augen zu haben, das solle nach Ansicht der Grünen auch im Haushalt deutlich werden. Am Ende wird der Koalitionsvertrag mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung fast geschlossen angenommen. Die Arbeit, so Wright, beginne ab sofort. "Jetzt gilt's. Jetzt legen wir so richtig los und darauf bin ich stolz", resümiert Wright die Entscheidung.

Sein Dank gehe vor allem an die jungen Menschen in der Partei, die in den letzten Monaten viel Verantwortung übernommen und immer mitgemischt hatten. Vor allem das Thema Anlagenring, betonen Weigel-Greilich und Wright, werde nun endlich angegangen. Die Stadträtin ergänzt am Schluss augenzwinkernd noch ihren persönlichen verkehrspolitischen Wunsch: "Das Elefantenklo gehört abgerissen!"