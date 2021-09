OB-Kandidaten: Heute Diskussionauf Kirchenplatz

Jetzt teilen:

GIESSEN - Was hat der künftige Oberbürgermeister alles vor? Wer zur Wahl am 26. September Antworten haben möchte, kann diese am heutigen Samstag ab 11 Uhr auf dem Kirchenplatz erhalten. Gemeinsam laden Anzeiger und Allgemeine zur Podiumsdiskussion mit den OB-Kandidaten Alexander Wright (Grüne), Frederik Bouffier (CDU), Frank-Tilo Becher (SPD), Marco Rasch (Die Partei) und Thomas Dombrowski (parteilos) ein. Behandelt werden unterschiedlichste Fragen der Stadtpolitik, so unter anderem zu Verkehrswende, sozialem Wohnungsbau, Innenstadtentwicklung oder städtischen Finanzen. Moderatoren sind die Redakteure Burkhard Möller (Allgemeine) und Stephan Scholz (Anzeiger). Während der Veranstaltung gilt die Maskenpflicht.