OB-Kandidaten im Bereich nachhaltige Mobilität in Gießen geprüft

Die Umsetzung des Verkehrsversuchs auf dem Anlagenring lässt auf sich warten. (Symbolfoto: Schäfer)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - GIESSEN. Die OB-Kandidaten Frank-Tilo Becher (SPD), Alexander Wright (Grüne), Frederik Bouffier (CDU) und Marco Rasch (Die Partei) binnen zwei Stunden auf Herz und Nieren bezüglich einer nachhaltigen Mobilität in Gießen überprüfen. Dies hatte sich die gleichnamige Agenda-Gruppe 21 unter der Leitung von Klaus Hass und der Assistenz von Michael Bassemir vom Büro Bürgerbeteiligung und Lokale Agenda 21 vorgenommen, als sie die vier potenziellen Oberbürgermeister ins Kreuzverhör nahm. Der fünfte Kandidat, Thomas Dombrowski (unabhängig), nahm an der Veranstaltung nicht teil.

Was also bedeutet für die online anwesenden OB-Kandidaten nachhaltige Mobilität? Wie wollen sie eine solche erreichen? Ist diese denn überhaupt machbar? Die vier Kandidaten auf dem virtuellen Podium konnten eingangs in einer jeweils zehnminütigen Vorstellung ihre Ambitionen darlegen und stellten sich danach vielen Fragen der online beteiligten Zuschauer und Wähler. An die 70 Personen bekundeten ihre interessierte Teilnahme durch zahlreiche Wortmeldungen, Fragen und Kommentare.

Stickoxid-Werte

Alexander Wright kritisierte die städtische Verkehrssituation. Die sei durch zu hohe Stickoxid-Werte und durch zu viele Autos geprägt. Vor allem an den Hauptverkehrsadern sei es in Gießen viel zu laut. Hier könne man als Fußgänger mit anderen kaum eine Unterhaltung führen. Bezüglich des Investitionsstromes der Vergangenheit sei der Autoverkehr entgegen seinem Anteil am Verkehr zu stark gefördert worden. Wright nannte „hohe Zahlen“ von Radfahrunfällen in Stadt und Kreis. „Radwege hören einfach auf“, bemängelte er und verwies auf ein Beispiel am Ende des Schiffenberger Weges.

Seine Forderungen lauteten: Einrichtung eines durchgängigen Radwegenetzes, ein besseres Leihsystem für Lastenräder und ein zentraler Fernbusbahnhof in der Lahnstraße. Ein Durchstich für Fußgänger sollte diesen dann an den Bahnhof anbinden.

Zudem will Wright den Takt bei den Stadtbussen verdoppeln, für Fahrten ins Umland soll der 30-Minuten-Takt eingeführt werden. Auch will der grüne Kandidat mehr Haltestellen, Vorrang für Fußgänger am Studentencampus Rathenaustraße sowie Gehbreiten von 2,5 Metern für barrierefreie Bürgersteige. Die Innenstadt attraktiver und belebter zu machen, sei nur möglich, „wenn Rad- und Fußverkehr mehr Platz bekommen.“

Frederik Bouffier will „dass alle Menschen bei den bevorstehenden Änderungen mitgenommen werden“. Die nachhaltige Mobilität müsse sich, was Klimaneutralität und Luftreinhaltung betreffe, „auch nach den Bedürfnissen der Bevölkerung richten.“ Die Stadt lebe sehr stark vom Umland. Dazu bedürfe es einer besseren Verbindung zwischen Stadt und Landkreis. „Wir brauchen auch die Erreichbarkeit für den Autoverkehr.“ Um diesen in der Innenstadt zugunsten von Radlern und Fußgängern „etwas zu reduzieren“, schlug er einige Ideen vor. So innerhalb oder außerhalb der Stadt Leihstationen zu schaffen, wo ein Umstieg auf Bikes oder E-Scooter möglich ist. Bezüglich einer attraktiven und günstigen ÖPNV-Anbindung ist seine Idee, dass mit dem Parkschein eine vergünstigte Tagesfahrkarte für die Stadtbusse möglich sei. Gerne anstoßen möchte er auch ein Pilotprojekt für autonomes Fahren. In Kooperation mit den Hochschulen könne er sich das gut vorstellen, um den ÖPNV zu ergänzen. In autonom fahrenden Bussen würden Personen beispielsweise so vom Bahnhof zu ihrem Arbeitgeber oder in die Innenstadt gebracht. Bouffier plädierte zudem für mehr E-Ladestationen in Parkhäusern, bei den Hochschulen oder vor Supermärkten, auch er will weitere Haltepunkte für den ÖPNV in der Stadt. Beim bereits bestehenden Radwegenetz mangele es daran, dass es „noch nicht so bekannt“ sei. In die Gießen-App eingebunden könnte es hilfreich sein. Für „alle Verkehrsteilnehmer“ müssten attraktive Angebote geschaffen werden.

Rikschas für Senioren

Marco Rasch verwies auf den Verkehrsversuch in Paris mit einem generellen Tempo 30 im gesamten Stadtbereich. Von dem vor einem halben Jahr beschlossenen hiesigen Verkehrsversuch sei bezüglich der Umsetzung noch nichts zu sehen. „Unter dem Vorwand, ein Rohr verlegen zu müssen, wird das Ganze Helmut-Kohl-mäßig ausgesessen, verschleppt und nach Möglichkeit sogar verhindert.“

Frank-Tilo Becher bezeichnete die Rikscha als ein „hochinteressantes Gerät“, um den Bewohnern von Senioren- und Pflegeheimen etwas mehr Lebensfreude und damit auch Teilhabe zu vermitteln. Dimensionen, die bei dem Transformationsprozess von Städten wichtig seien, müssten – wie in der Leipzig-Charta verankert – die soziale Stadt, die nachhaltige Stadt und auch die produktive Stadt gleichsam beinhalten. Für ihn müsse der städtische Verkehrsplan all diese Aspekte berücksichtigen. Das bedeute als soziale Dimension: „Wer ist bei der Teilhabe verkehrstechnisch mitzunehmen?“

Ein nachhaltiges Verkehrskonzept müsse aber auch die Fragen beantworten: „Welche Verkehrsbewegung braucht Kultur, welche braucht die Wirtschaft?“ Zielsetzung sei es, ein zukunftsfähiges Verkehrskonzept aufzustellen. Für die Innenstadt bedeute dies eine Umverteilung des Verkehrsaufkommens zugunsten des Fuß- und des Radverkehrs. Gut, sicher und barrierefrei unterwegs sein in Gießen, ist Bechers Ziel. Derzeitig seien die Radwege „zu wenig klar strukturiert“, auf grüne Ampelmännchen warte man „ewig“. Auch das müsse sich ändern.