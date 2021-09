OB-Kandidaten zwei Stunden im "Kirchenplatz-Verhör"

Ein Blick auf den Kirchenplatz in Gießen zu Veranstaltungsbeginn. Foto: Friese

GIESSEN - Um 11 Uhr am Samstag ging es los: Alle fünf Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters begannen, sich den Fragen von Stephan Scholz (Gießener Anzeiger) und Burkhard Möller (Gießener Allgemeine) zu stellen. Namentlich bewerben sich die folgenden fünf Männer um die Nachfolge von Dietlind Grabe-Bolz: Frank-Tilo Becher (SPD), Frederik Bouffier (CDU), Alexander Wright (Grüne), Marco Rasch (Die Partei) und Thomas Dombrowski (unabhängig). Wer macht das Rennen? Das entscheiden rund 65 000 Wahlberechtigte am 26. September mit ihrem Kreuzchen - wenn sie nicht bereits per Briefwahl aktiv waren oder sind.

Welche Themenfelder stehen heute auf der Frage-Agenda? Auf der Tagesordnung stehen die Verkehrswende, Klimawandel, sozialer Wohnungsbau, städtische Finanzen und die Entwicklung der Innenstadt. Außerdem konnten Leser im Vorfeld Fragen einsenden.

Am Ausgang der OB-Wahl hängt letztlich auch die Frage, wie es nach dem Ende der Amtszeit von Grabe-Bolz am 12. Dezember in der Stadt weitergeht. Gehört der "Neue" zur neuen Koalition von Grünen, SPD und "Gießener Linke"? Oder müssen sich die Partner, die sich erst vor Kurzem gefunden haben, mit einem Rathauschef auseinandersetzen, der nicht aus ihren Reihen stammt? Immerhin: In seinen Händen liegt das Dezernatsverteilungsrecht. Einfach ausgedrückt: Der OB kann entscheiden, welches Magistratsmitglied welche Aufgaben und Verantwortungen übernimmt.

Ein ausführlicher Bericht zum Ablauf der Veranstaltung folgt.