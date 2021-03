OB verspricht: Keine Steuererhöhungen nach der Wahl in Gießen

Eine moderate Lockerung der Schuldenbremse forderte Gießens Oberbürgermeisterin Grabe-Bolz in der Diskussionsrunde. Screenshot: IHK Gießen-Friedberg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen. "Leere Kassen der Kommunen - steigen jetzt die Kommunalsteuern für Unternehmen?" Zu dieser Frage veranstaltete die IHK Gießen-Friedberg eine Podiumsdiskussion. Ziel war es, Transparenz über steuer- und finanzpolitische Fragen in den hessischen Kommunen herzustellen.

"Kommunale Steuer- und Gebührenerhöhungen sind aus Sicht der IHK das absolut falsche Signal", unterstrich der Präsident der IHK Gießen-Friedberg, Rainer Schwarz, gleich zu Beginn der digitalen Veranstaltung. Im Jahr 2020 seien die Gewerbesteuereinnahmen der hessischen Kommunen im Durchschnitt um rund 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen. Das gesamte Aufkommen der Gewerbesteuer in Hessen sei um etwa eine Milliarde auf 4,5 Milliarden gesunken.

Allerdings habe das Land Hessen diese Einbrüche durch Ausgleichszahlungen weitgehend kompensiert. Nun stelle sich die Frage, wie es 2021 weitergehen soll. In den für die IHK Gießen-Friedberg relevanten Kreisen sei der Einbruch mit im Durchschnitt rund 33 Prozent im Vogelsbergkreis am größten gewesen. Aber auch die Kommunen im Landkreis Gießen hätten 2020 mit rund 30 Prozent einen Rückgang zu verzeichnen. Am geringsten sei der Einbruch im Wetteraukreis mit rund 10 Prozent gewesen. "Das Land sollte den Kommunen weiter mit Hilfen zur Seite stehen", forderte Schwarz. Besonders betroffen: Der Gastronomiebereich. "Die Kommunen sollten den Unternehmen weiterhin großzügige Stundungen bei den Gewerbesteuern gewähren." Denn nicht alle würden von den staatlichen Hilfsprogrammen, wie beispielsweise Überbrückungshilfen, profitieren.

Beim Thema kommunale Investitionen sollte ein besonderes Augenmerk auf die Themen Breitbandausbau und Verkehrsinfrastruktur gelegt werden. Der IHK-Präsident sprach sich gegen eine Grundsteuer C für baureife Grundstücke aus. Unternehmen würden durch eine solche Steuer bestraft, wenn sie für späteres Wachstum ihres Betriebes vorsorgen, indem sie Flächen für Investitionen bereithielten.

"Ich kann Ihnen versichern, dass es nach der Wahl in Gießen keine Steuererhöhung geben wird", betonte Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz. Stattdessen werde man alles dafür tun, das Gewerbe wieder in Schwung zu bringen. Unterstützungsmaßnahmen seitens der Stadt seien zwar begrenzt, im zweiten Quartal vergangenen Jahres habe man aber Steuerstundung angeboten. Ein Angebot, das von 150 Unternehmen angenommen worden sei. "Es ist wichtig, ein Klima der gemeinsamen Verantwortung zu erhalten", so Grabe-Bolz. Die Stadt verfüge über Rücklagen aus "Hochkonjunkturzeiten", sodass man auch ohne Hilfe in der Lage sei "ein bisschen zu überleben". Investitionen stellten ein "Megathema" dar, bei dem Bund und Länder als Unterstützer dringend benötigt würden. Abschließend forderte die Oberbürgermeisterin "eine moderate Lockerung der Schuldenbremse".

Belebung der Innenstädte

Auch in Bad Vilbel wird es nach Auskunft von Dr. Thomas Stöhr, Bürgermeister der Stadt und Präsident des hessischen Städte- und Gemeindebundes, keine Steuererhöhungen geben. "In den kommenden Jahren wird eine gewaltige Herausforderung auf uns zukommen", betonte er. An erster Stelle gelte es, die Corona geschuldeten kommunalen Lasten zu bewältigen. Darüber hinaus werde auch der Rechtsanspruch für Betreuungsplätze für Grundschulkinder beachtliche Kosten verursachen. Auszugehen sei von 4,5 Milliarden bei einer Inanspruchnahme von 80 Prozent.

Ein weiteres wichtiges Thema sei die Belebung der Innenstädte, deren Verödung durch Corona noch weiter beschleunigt worden sei. Ein Vorschlag des Deutschen Städte- und Gemeindebundes laute, eine "Produktversandsteuer" für Amazon, Zalando und Co. einzuführen. Eine Idee, die Joachim Papendick, Vorstandsvorsitzender des Bundes der Steuerzahler e.V., kritisch sah. Es sei schwierig, jedem Problem eine Steuer hinterher zu werfen. "Die Steuern dürfen auf keinen Fall steigen", machte er deutlich. Alleine bei der Grundsteuer B sei der Hebesatz in den letzten zehn Jahren in Hessen um 200 Punkte gestiegen und habe aktuell einen Spitzenwert von 1050 erreicht. Viele Unternehmen seien unverschuldet in die Krise geraten. Nun auch noch die Steuern zu erhöhe, sei Gift. Papendick geht davon aus, dass keine flächendeckende Steuererhöhung zu erwarten ist. Das Land stehe in der Pflicht, den Kommunen auch weiterhin zu helfen.

In einer anschließenden Diskussion, die von Carsten Jens (hR-Info) geleitet wurde, bemängelte unter anderem Rainer Schwarz, dass viele Unternehmen zu lange auf ihre Fördergelder warten müssten. Darüber hinaus forderte er einen besseren Steuerausgleich für "überproportional betroffene Unternehmen". OB Grabe-Bolz betonte, dass die Stadt Gießen den Unternehmen entgegengekommen sei, beispielsweise durch einen Erlass der Gebühren für die Außengastronomie. Darüber hinaus forderte sie, dass auch öffentliche Einrichtungen die Grundsteuer B bezahlen sollten.