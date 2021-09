OB-Wahl in Gießen: Hohe Briefwahlquote nutzt vor allem Wright

Wohl nie zuvor mussten die Wahlhelfer so viele Umschläge öffnen wie diesmal. Foto: Friese

GIESSEN - Schon lange vor den Wahlen vom Sonntag war klar, dass die Briefwähler diesmal ein gewaltiges Wörtchen bei den Endergebnissen mitreden würden. Und so kam es dann auch, sowohl bei Bundestags- als auch Oberbürgermeister- und Landratswahl zogen jeweils über 20 000 der fast 64 000 Gießener Wahlberechtigten das Ausfüllen der Zettel in den heimischen vier Wänden einem Besuch des Wahllokals vor. Von diesem sicherlich durch die Corona-Pandemie begünstigten Trend profitierten bei der OB-Wahl vor allem die Grünen und ihr knapp auf dem ersten Platz gelandeter Kandidat Alexander Wright, wie der Blick auf die Statistiken zeigt. Gleich sechs Briefwahlbezirke führen bei Wright - der am 24. Oktober gegen Frank-Tilo Becher (SPD) zur Stichwahl antritt - die Liste der stimmenstärksten Bezirke an. In seiner Top Ten sind es sogar acht von zehn. Dabei reichen die Prozentwerte von 44,9 bis 53,9.

Eine solche Briefwahl-Quote, die in diesem Bereich Wright mit 35,2 Prozent ebenfalls den Höchstwert der Kandidaten bescherte, kann keiner der anderen vier vorweisen. Wenngleich auch Frederik Bouffier (CDU; 28,76) und Becher (28,3) mit ihren Briefwahlresultaten zufrieden sein können. Nimmt man die Klimadebatte, die insbesondere jüngere Menschen zum Wählen motivieren dürfte, und die Semesterferien- sowie Corona-bedingte Abwesenheit vieler Studierender aus Gießen, könnte hier einer der Hauptgründe für den Erfolg des OB-Aspiranten der Grünen liegen. Ansonsten war Alexander Wright vor allem in der Liebigschule stark: Alle drei hier geöffneten Wahllokale befinden sich in seiner Statistik mit Werten von 41,96 bis 45,95 Prozent unter den ersten zwölf. Dagegen gar nicht so gut angekommen ist der Kandidat im Nordstadtbüro, wo er mit 10,45 Prozent sein schwächstes Ergebnis einfuhr, gefolgt von Andreasgemeinde (10,51).

Im Gegensatz zu Wright im Nordstadtbüro sehr erfolgreich war Frank-Tilo Becher. Mit 44,39 Prozent erreichte er hier sein zweitstärkstes Resultat hinter dem Wahllokal im Landgraf-Ludwigs-Gymnasium, wo der Sozialdemokrat auf 44,57 kam. Beides kann aber nicht verwundern, war Becher doch lange Jahre Pfarrer der benachbarten Paulusgemeinde. Seine beiden schwächsten Ergebnisse musste der Kandidat in der Goetheschule (19,41) und einem der Briefwahlbezirke (15,86) hinnehmen.

Frederik Bouffier erfreut sich offenbar gerade in Ortsteilen großer Beliebtheit. So rangieren bei ihm auf den ersten drei Plätzen die Wahlbezirke Lindbachschule (Lützellinden; 47,14 Prozent), Kita "Am Kaiserberg" (Wieseck; 45,98) und Bürgerhaus Wieseck III (45,38). Da in seiner Top Ten auch noch drei andere Wiesecker Wahllokale zu finden sind, ist zu vermuten, dass Bouffier hier sein Einsatz für den Erhalt der Philosophenstraße für den Autoverkehr hoch angerechnet wird. Am schlechtesten schnitt der CDU-Mann in Lukasgemeinde (16,49 Prozent), einem der Briefwahlbezirke (16,90) und in Ricarda-Huch-Schule II (17,21) ab. Marco Rasch (Die Partei) holte insgesamt zwar 7,07 Prozent der Stimmen, konnte aber immerhin in 14 Wahllokalen zweistellig punkten, allen voran in Albert-Schweitzer-Schule II und I, wo er als Bestwerte 15,28 und 14,05 Prozent erzielte. Bleibt noch der parteilose Kandidat Thomas Dombrowski, der seine größten Achtungserfolge in Georg-Büchner-Schule (5,4 Prozent) und Brüder-Grimm-Schule II (5,35) erzielte.