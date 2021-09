OB-Wahl in Gießen: Zittern in "aufregender Nacht"

Durch die Vielzahl der Briefwähler kann es auch mal länger dauern. Foto: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Für Abende wie diese müssen die Begriffe Kopf-an-Kopf-Rennen und Wahlkrimi erfunden worden sein. Knapper hätte die erste Runde der Oberbürgermeisterwahl jedenfalls kaum ausgehen können. Erst um 1.33 Uhr stand fest, dass Alexander Wright (Grüne), der auf 30,66 Prozent kommt, und Frank-Tilo Becher, der 30,26 Prozent erlangt hat, in die Stichwahl am 24. Oktober einziehen. Am Ende trennten den Sozialdemokraten gerade einmal 314 Stimmen von CDU-Kandidat Frederik Bouffier (29,52 Prozent). Und tatsächlich schienen bis zur Auszählung der letzten Wahlbezirke alle Konstellationen möglich. "Ich habe bis zum Schluss gezittert", sagt der vorläufige Wahlsieger Alexander Wright im Gespräch mit dem Anzeiger. Auch seine beiden unmittelbaren Kontrahenten erlebten ein Wechselbad der Gefühle. Für die Bewerber von SPD und Grünen gilt es nun, den Wahlkampf um die Nachfolge von Dietlind Grabe-Bolz fortzusetzen.

Für Alexander Wright begann der Tag nach einer vermutlich ziemlich kurzen Nacht damit, wie gewohnt den Sohn in die Kita zu bringen. Viel Zeit, um durchzuschnaufen, blieb daher nicht. "Trotzdem bin ich heute noch glücklicher als gestern", betont der 34-Jährige wenige Stunden, nachdem klar ist, dass er die Nase vorn hat. Dieses Ergebnis sieht er "als keineswegs selbstverständlich" an, zumal er in der vergangenen Woche noch mit einer "rein persönlich motivierten" Empfehlung von Gigg + Volt zugunsten von Frank-Tilo Becher konfrontiert wurde. Doch das gezeigte Engagement habe sich offenkundig gelohnt. Das "Erfolgsgeheimnis", so Wright, liege in dem "Mix aus jungen Leuten, die frische Ideen haben und voranbringen wollen, sowie etablierten Persönlichkeiten, die aufgrund ihrer Erfahrung wissen, wie man sie umsetzen kann". Dass er jetzt mit dem Bewerber des kommunalen Koalitionspartners SPD um den Chefsessel im Rathaus konkurriert, nimmt der Berufsschullehrer sportlich. Zugleich macht er deutlich, dass die Gießenerinnen und Gießener in vier Wochen durchaus eine "richtige Wahl" hätten: zum Beispiel zwischen einem "echten und ambitionierten Klimaschutz oder einem 'Weiter so', bei dem viel wegmoderiert und herumlaviert wird". Außerdem ist er überzeugt, der lokalen Wirtschaft "ein besseres Angebot" unterbreiten und die "Transformation des Einzelhandels" vernünftig und im Einklang mit dessen Akteuren gestalten zu können. Durch seine Tätigkeit als Produktmanager in der Industrie verfüge er obendrein über das Wissen, "wie sich aus Digitalisierung und Nachhaltigkeit Chancen kreieren lassen".

Frank-Tilo Becher ist "nach dieser aufregenden Nacht", in der ihn nach anfänglicher Gelassenheit mit wachsender Spannung "das Fieber des Wettkampfs gepackt hat", zunächst einmal zufrieden, sein Etappenziel erreicht zu haben. "Das verbinde ich mit einem großen Dank an die Wähler und Unterstützer", so der 58-Jährige. Die "Sandwichposition" zwischen den in Gießen starken Grünen und dem "geschlossenen bürgerlichen Lager" hat der Landtagsabgeordnete als herausfordernd empfunden. Allerdings freue und bestätige es ihn, das Resultat seiner Partei bei der Kommunalwahl im März (16,9 Prozent) fast verdoppelt und besser abgeschnitten zu haben als die SPD am Sonntag Zweitstimmen in der Stadt erzielt hat (22,65 Prozent). Sein Eindruck sei, dass er die Bürgerinnen und Bürger mit seiner Botschaft angesprochen habe, "für die wichtigen Themen wie Klimaschutz, innovative Stadtentwicklung und eine sozial gerechte Politik einzutreten". Hier handele es sich um "Mammutaufgaben", die eines großen gesellschaftlichen Zusammenhalts bedürften und für die es die Menschen mitzunehmen gelte - "mit einer angemessenen Geschwindigkeit, einer guten politischen Organisation und dem Anspruch, ein Oberbürgermeister aller Gießener zu sein". Als Vorteil schätzt er dabei ein, innerhalb der städtischen Strukturen, Vereine und Gruppen gut vernetzt zu sein sowie in der Entwicklung von Prozessen eine entsprechende Expertise vorweisen zu können.

Kommentare

Bouffier ist enttäuscht

Für Frederik Bouffier hatte der Sonntagabend zumindest aussichtsreich angefangen. Denn eine zeitlang lag der 30-Jährige knapp in Führung oder wechselte sich permanent mit Becher an der Spitze ab. So verwunderte es nicht, im Atrium des Rathauses bei der öffentlichen Präsentation in einige optimistisch dreinschauende Gesichter in den Reihen der CDU-Sympathisanten blicken zu können - trotz der herben Verluste der Union bei der Bundestagswahl. Letzteres dürfe im Übrigen bei der Bewertung seines Abschneidens nicht außer Acht gelassen werden, analysiert Bouffier. "Der Negativtrend im Bund hat auf jeden Fall nicht geholfen." Hinzu komme, dass die Situation gegenwärtig für die CDU in der Universitätsstadt "nicht einfach" sei. Und dennoch habe er es geschafft, das hiesige Zweitstimmenergebnis von lediglich 16,99 Prozent deutlich zu übertreffen. Enttäuscht sei er natürlich trotzdem - auch weil die Strategie, sich als "bürgerliches Korrektiv" zur grün-rot-roten Koalition anzubieten, anscheinend nicht vollends aufgegangen sei. Jetzt richte er den Blick nach vorne und engagiere sich weiterhin aktiv in Stadtparlament und Kreistag. "Alles andere schauen wir uns dann an, wenn es so weit ist", entgegnet Frederik Bouffier auf die Frage nach möglichen künftigen Aufgaben. Seiten 16/17