OB zeigt sich in Sachen Kulturgewerbehof "wild entschlossen"

Soll als Kulturgewerbehof zu einem Kreativzentrum in der Innenstadt werden: die Alte Feuerwache,die 2022 geräumt wird.

GIESSEN - Morgens zur Arbeit ins eigene kleine Büro im Haus in der Steinstraße, in der ersten vormittäglichen Arbeitspause dann auf einen Kaffee mit den Leuten von nebenan treffen. Zum Mittagessen in die Gastronomie in der Innenstadt, dazu nachmittags ein Besuch bei einem interessanten Workshop oder einer spannenden Abendveranstaltung im Haus. Und zwischendrin lässt man sich vielleicht noch ein bisschen die Sonne im Hof der Alten (und dann ehemaligen) Feuerwache auf den Bauch scheinen: So oder ähnlich kann sich Jan Buck einen Arbeitstag im künftigen Kulturgewerbehof vorstellen.

Im Dezember wurde eine Machbarkeitsstudie zu dem Projekt vorgestellt. Bei einer von der Stadt initiierten und live auf dem eigenen YouTube-Kanal übertragenen Talkrunde diskutierte nun Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz mit der damit beauftragten Stadtplanerin Prof. Isabel Maria Finkenberger, Kai Krieger vom Künstlertrio "3Steps" sowie dem ebenfalls an der Ausarbeitung der Studie beteiligten Jan Buck (Raumstation35390) über damit verbundene Pläne, Ziele und Chancen. Die von der hr-Radiomoderatorin Daniella Baumeister geleitete Gesprächsrunde ist weiterhin online abrufbar.

Dass der Kulturgewerbehof kommen wird, daran ließ Dietlind Grabe-Bolz keinen Zweifel. Auch nach dem geplanten Umzug der Feuerwehr im kommenden Jahr bleibe das Gebäude eine städtische Liegenschaft. Und trotz leerer Kassen genieße der Plan Priorität, es zu einem Zentrum für Kultur, Kunst und Kreativität umzubauen. "Ich gehe jede Wette ein, dass wir noch dieses Jahr einen Projektbeschuss bekommen. Weil ich weiß, dass es genug Parteien oder Listen gibt, die dieses Projekt wollen", unterstrich die scheidende Oberbürgermeisterin angesichts ungewisser politischen Machtverhältnisse nach der Kommunalwahl im März. "Zwei oder drei dieser Parteien werden an einer künftigen Koalition beteiligt sein. Wir als Stadt und ich als OB sind wild entschlossen, diesen Beschluss auch umzusetzen." Voraussetzung für das Gelingen sei allerdings eine entsprechende Trägerstruktur, in der die Mieter und Nutzer eng eingebunden sind.

Die verantwortliche Stadtplanerin Finkenberger berichtete von den unterschiedliche Modellen, die dazu in der Machbarkeitsstudie erarbeitet worden sind. Ihre Empfehlung: Die Stadt bleibt Eigentümer des Gebäudes, eine Betreibergesellschaft sorgt für den Unterhalt. "Eine gute Möglichkeit wäre dabei die Gründung eines Vereins." Denn so ließe sich das Projekt gut organisieren und die Stadt behielte als Mitglied eines Beirats eine wesentliche Rolle, skizzierte sie ein mögliches Modell. Gleichzeitig beschwor die Stadtplanerin den Wert eines solchen Hauses, angesichts eines enormen Bedarfs an Arbeitsplätzen, Ateliers und Büros in der Innenstadt. Hinzu kommen soll das Erdgeschoss mit Foyer und Halle, in dem kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte und Lesungen Platz finden könnten. 1,6 Millionen Euro Brutto hat Finkenberger als Kostenkalkulation veranschlagt, ohne den Umbau der Halle und die Eigenleistungen der künftigen Mieter in die Rechnung miteinzubeziehen. Ihre Prognose: So wird der "Kulturgewerbehof künftig the place to go. Ein niedrigschwelliger Ort, an dem ganz unterschiedliche Leute Anknüpfungspunkte finden."

Jan Buck skizzierte die Möglichkeiten dieses Hauses. "Es wird Räume geben, in denen Leute länger arbeiten können. Oder projektbezogen. Oder auch nur für ein paar Stunden, wenn es etwa um Workshops geht." Die thematische Ausrichtung dieser Projekte müsse wohl in einem Prozess festgelegt werden, wenn es etwa um die Definition von Kunst und Kultur geht. Das Interesse daran reiche bislang von Yogagruppen über bildende Künstler bis hin zu sozialen Initiativen und Werbeagenturen - also ein ganz breites Spektrum", zählte er auf.

In Kai Krieger von der renommierten Gießener Künstlergruppe "3Steps" findet das Projekt einen glühenden Befürworter. Zwar sei er selbst nicht auf die Räumlichkeiten in der Steinstraße angewiesen, aber als Anlaufstelle gerade für junge Menschen, für Künstler, die keine eigenen Räume haben, könne das Projekt eine wertvolle Möglichkeit bieten, kreativ zu arbeiten. Er selbst sei viel in kreativen Zirkeln unterwegs und habe dabei festgestellt, "dass man mit einer Frage dort hinkommt, aber mit zehn Fragen wieder nach Hause geht. Das ist der beste Input, den man kriegen kann." So ergebe sich eine Chance, "dass sich die Kultur die Stadt zurückerobert. "Gießen braucht das auf jeden Fall", betont Krieger.

"Bester Input"

Für Jan Buck fängt die eigentliche Arbeit aber jetzt erst an. Die vorliegende Machbarkeitsstudie sei "eine Blaupause für das, was da entstehen wird". Nun müsse mit den Leuten, die daran Interesse haben, erarbeitet werden, wie die Räumlichkeiten genutzt werden können. "Das soll ein offener Prozess sein, und das wird uns sicher eine ganze Zeit beschäftigen. Aber je mehr Leute merken, dass sie sich daran beteiligen können, desto mehr wird das Fahrt aufnehmen", ist er überzeugt.

Das rund 85-minütige Gespräch ist weiter auf dem Youtube-Kanal der Stadt Gießen (giessen.de) abrufbar. Fragen und Kommentare können über die Chatfunktion geäußert werden. Die Machbarkeitsstudie ist über die Homepage der Stadt im Internet (Giessen.de/kulturgewerbehof) einsehbar.