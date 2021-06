"Oben ohne" durch den Sommer

Hans-Heinrich Bernhardt (l.), gratuliert den begeisterten Gewinnern Theo und seiner Mutter Barbara Schmidt-Traxler sowie Eva Anderson-Park. Foto: Voba

GIESSEN - Mittelhessen im Glück: Vier von zehn ausgelosten Mini Cabrio Sitewalk aus der Mai-Ziehung des VR-Gewinnsparens gehen in die Region. Unter den Gewinnern freute sich auch Theo, der noch ein paar Jahre warten muss, bis er ans Steuer darf. Bis dahin passt Mama Barbara Schmidt-Traxler gut auf den schicken Flitzer auf. Volksbankvorstand Hans-Heinrich Bernhardt gratulierte den Gewinnern und übergab zwei der sportlichen Briten im Wert von jeweils 35 000 Euro am Sitz der Volksbank Mittelhessen im Schiffenberger Weg.

In der Juli-Ziehung warten 10 Mercedes A250e Hybrid im Wert von je 43 500 Euro auf ihre Gewinner. Im Februar hatte eine Pohlheimer Kundin 15 000 Euro in bar gewonnen. Im letzten Jahr erhielten die rund 50 000 Gewinnsparer der Volksbank Mittelhessen insgesamt 2. 014.820 Euro. Darunter Geldgewinne sowie wertvolle Sachpreise. Fünf Autos gingen im letzten Jahr nach Mittelhessen: ein MINI Cooper 60 Years Edition sowie jeweils zwei VW T-Roc und AUDI A1 Sportback im Gesamtwert von 156.000 Euro. Außerdem gab es zweimal 25 000 Euro, sechsmal 15 000 Euro, achtmal 10 000 Euro und 13-mal 5000 Euro und unzählige weitere Gewinne.

Alle Losbesitzer haben monatlich die Chance auf einen Gewinn zwischen 2,50 und 15 000 Euro. Zur Sonderverlosung im Dezember steigt der Hauptgewinn sogar auf 50 000 Euro. Außerdem sind mehrmals pro Jahr Autos und andere Sachpreise im Lostopf.

Vom Einsatzbetrag in Höhe von fünf Euro pro Los werden vier Euro gespart, ein Euro ist der Spieleinsatz. Am Jahresende werden den Kundinnen und Kunden 48 Euro ihrem Konto gutgeschrieben, beim Kauf von mehreren Losen ist der Betrag, wie die Gewinnchance, entsprechend höher. Die Erträge, die der VR-Gewinnsparverein erzielt, werden an gemeinnützige Vereine und Einrichtungen in der Region vergeben.