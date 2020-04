Oberhessisches Museum bietet nun virtuellen Rundgang an

So sieht der virtuelle Rundgang durch das Museum aus. (Foto: Oberhessisches Museum)

GIESSEN - (red). Das Oberhessische Museum verkürzt die Wartezeit auf die Wiedereröffnung mit einem neuen digitalen Angebot: dem virtuellen Rundgang durch die aktuelle Sonderausstellung. Das Museum hatte am 12. März noch die große Sonderausstellung mit dem Titel „Feuer und Flamme für diese Stadt. Das bewegte Gießen in den 80er Jahren“ eröffnet. Die Ausstellung traf auf großes Interesse der Besucher, konnte jedoch nur drei Tage besichtigt werden. Pandemiebedingt schloss das Haus, wie alle Gießener Kultureinrichtungen, ab dem 17. März vorerst seine Türen.

Um aber doch einen Einblick in die Ausstellung und in die bewegte Gießener Stadtgeschichte der 80er Jahre gewähren zu können, ist nun auf der Homepage des Museums das digitale Flanieren möglich, und zwar unter: www.giessen.de/Erleben/KulturSpots/Museen-und-Ausstellungen/Oberhessisches-Museum/Virtueller-Rundgang/.

Große Teile der Ausstellung sind jetzt also virtuell erlebbar – am heimischen Computer, am Tablet, am Smartphone. Damit ist ein weiteres Digitalisierungsprojekt des Museums sichtbar, das seine Neuausrichtung weiter massiv vorantreibt, heißt es.

Daneben ist das Museum auch auf Facebook und Instagram unterwegs und zeigt hier täglich, außer an den Wochenenden, Einblicke in die Museumsarbeit. Mit #feuerundflammefürgiessen werden Berichte zur Sonderausstellung versehen. Zudem wird über die Arbeiten, die hinter den Kulissen auch während der Schließung stattfinden, und über laufende Restaurierungsmaßnahmen berichtet. Und die digitalen Besucher werden in regelmäßigen Abständen mit einem Quiz zur Geschichte Gießens und der Region befragt.

Der virtuelle Rundgang wurde von Friedhelm Krause erstellt und mit den Ausstellungstexten bestückt. Kuratorinnen der Ausstellung sind Linn Mertgen und Dr. Julia Schopferer.