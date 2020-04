Oberhessisches Museum digital aktiv

Dieses Plakat ziert den Schaukasten vor dem Alten Schloss. (Foto: Stadt Gießen)

GIEßEN - (red). Das Oberhessische Museum informiert trotz der derzeitigen Schließung auf Instagram und Facebook täglich, außer an den Wochenenden, über das Geschehen im Museum und gibt Einblicke in die kurz vor der Schließung eröffnete Sonderausstellung „Feuer und Flamme für diese Stadt. Das bewegte Gießen in den 80er Jahren“.

Außerdem wird über die Arbeiten, die hinter den Kulissen weiterhin geschehen, und über laufende Restaurierungsmaßnahmen berichtet. Die digitalen Besucher werden alle paar Tage mit einem Quiz zur Geschichte Gießens und der Region befragt. Sind auch Sieein Kenner oder eine Kennerin der Stadtgeschichte? #ClosedButOpen - Wir können auch digital!

Darüber hinaus beteiligt sich das Oberhessische Museum an der Aktion „Auch Du bist diese Stadt!“. Pia Sommerlad (Sommerbach) und Ingke Günther (Gießkannenmuseum) rufen die geschlossenen Bäckerläden, Kneipen, Frisörsalons, Buchläden, Geschäfte, das Theater und auch das Museum auf, ihre dunklen Schaufenster und Fassaden individuell zu gestalten. Den gemeinsamen Nenner der Aktion bildet das Motto „Wir sind Deine Stadt“ beziehungsweise der Hashtag „#wirsinddeinestadt“. Teilnehmer sollten ihre Plakate gut aufheben. Diese werden für die Zukunft gesammelt.