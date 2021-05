Oberhessisches Museum öffnet am Dienstag seine Türen

In der aktuellen Sonderausstellung im Alten Schloss können sich die Besucher auf den Spuren der Archäologie begeben. Foto: Oberhessisches Museum

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Das Oberhessische Museum kann aufgrund der sinkenden Inzidenz für den Landkreis Gießen ab kommendem Dienstag wieder für das Publikum öffnen. Für den Besuch ist eine Anmeldung notwendig, die montags bis freitags telefonisch unter (0641) 9609730 oder online unter www.museum.giessen.de vorgenommen werden kann. Auf der Website steht ab dem 24. Mai ein Anmelde-Tool zur Verfügung, über das die Zeitfenster für einen Museumsbesuch in den jeweiligen Häusern des Museums gebucht werden können.

Freuen können sich die Besucher auf die neue Sonderausstellung "Auf den Spuren der Archäologie. Vom Fundort ins Museum" die am 16. Mai digital eröffnet wurde und im Alten Schloss zu sehen ist. Die Sonderausstellung widmet sich den Funden in und um Gießen und verdeutlicht die Bedeutung der Archäologie für Forschung, Museum und vor allem für die Gesellschaft. Im Zusammenhang mit der Sonderausstellung präsentiert der Fachbereich "Klassische Archäologie" der Justus-Liebig-Universität im Wallenfels'schen Haus Objekte aus der Römerzeit, die bei den jüngsten Grabungen in Arnsburg und Eberstadt gehoben wurden.

Im Alten Schloss ist zudem weiterhin die Kabinettausstellung "Bild. Bühne. Film. Stationen Hein Heckroths" zu sehen. Anlässlich des 50. Todesjahrs des Gießener Malers und Bühnenbildners Hein Heckroth (1901-1970) werden exemplarische Objekte präsentiert, die die Bandbreite seines künstlerischen Schaffens zeigen.

Noch bis zum 31. Juli erwartet die Besucher die bereits im November 2020 eröffnete Ausstellung "Gruppenbilder - von der Kunst des Gemeinsam-Seins", die verschiedene Choreographien des Gemeinsam-Seins in der griechischen und römischen Antike beleuchtet und Einblicke in die Selbst- und Außenwahrnehmung historischer Gesellschaften bietet. Zur Ausstellung ist ein Begleitkatalog erhältlich (im Museum oder über sekretariat@archaeologie.uni-giessen.de). Zusätzlich zur Ausstellung gibt es auch weiterhin ein digitales Begleitprogramm, das über die Homepage und die Social-Media-Kanäle der Klassischen Archäologie verfügbar ist.

Für den Museumsbesuch besteht weiterhin Maskenpflicht sowie die Einhaltung der bekannten Abstands- und Hygieneregeln. Das Vorzeigen eines tagesaktuellen Tests wird empfohlen, ist aber nicht verpflichtend. Veranstaltungen wie Führungen oder Vermittlungsangebote sind derzeit noch nicht möglich. Gruppenbesuche sind bis maximal fünf Personen aus zwei Haushalten zulässig, wobei Geimpfte und Genesene nicht mitgezählt werden. Der Fahrstuhl im Alten Schloss ist noch nicht einsatzbereit, weshalb der Zugang in die oberen Etagen und damit auch in die Sonderausstellung nicht barrierefrei ist. Öffnungszeiten sind dienstags bis sonntags von 10 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.