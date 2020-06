Oberhessisches Museum stellte neue Pläne vor

Über das Raumprogramm des Oberhessischen Museums können bei der Präsentation auch die Besucher mitdiskutieren. Archiv: Schultz

Jetzt teilen:

giessen (red). Das Oberhessische Museum Gießen soll umfangreich umgestaltet werden. Der nächste Schritt dazu besteht in der Auslobung eines Architektenwettbewerbs, dessen Bestandteil ein neues Raumprogramm ist. Nachdem das Museumsteam über Monate mögliche Themen und Highlight-Exponate ermittelt hat, bekam es nun Unterstützung durch ein Gestalterbüro aus Berlin und Köln. In einem Workshop widmeten sich die Beteiligten den Stärken und Schwächen der jetzigen Dauerausstellung, um daraus ein Raumprogramm für das zukünftige Museum zu entwickeln. "Wir wissen jetzt, in welchen Häusern die Bereiche Dauerausstellung, Sonderausstellung, Vermittlung und Verwaltung verortet sein werden", heißt es in der Pressemitteilung. Dieses geplante Raumprogramm wird nun in einer Präsentation am Donnerstag, 25. Juni, um 18.30 Uhr im Hermann-Levi-Saal des Rathauses gestellt. Da wegen der Corona-Pandemie derzeit keine Großveranstaltungen möglich sind, bieten die Veranstalter wenige Sitzplätze im Saal sowie eine digitale Teilnahme via Zoom an. Wer die Präsentation live verfolgen und sich an der Diskussion beteiligen möchte, sollte sich über die Museumsadresse museum@giessen.de anmelden, unter Angabe von Name, Mailadresse und Telefonnummer. Die Plätze im Saal (bislang vermutlich 40) werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Im Anschluss an die Veranstaltung wird der Mitschnitt der Diskussion auf der Website museum.giessen.de online gestellt. Dort können Besucher auch ihre Rückmeldungen formulieren. Weitere Informationen gibt es über die Website des Museums.