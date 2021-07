Oberstes Ziel der Koalition: Gießen bis 2035 klimaneutral

Der Verkehrsversuch auf dem Anlagenring gehört zu den vereinbarten Maßnahmen der Koalition aus Grünen, SPD und "Gießener Linke". Foto: Friese

GIESSEN - Es ist vollbracht: Knapp vier Monate nach der Kommunalwahl am 14. März haben Grüne, SPD und Gießener Linke ihren Koalitionsvertrag unterschrieben. Insgesamt 54 Seiten umfasst das Papier mit dem Titel "Ökologisch-sozialen Fortschritt für Gießen gestalten", über das die Parteigremien der neuen Partner in den letzten Wochen beraten haben. Das thematische Spektrum des Vertrags, der bis 2026 gilt, reicht unter anderem von Sozialpolitik und Integration über Kunst und Kultur, Bürgerbeteiligung, Sport bis zu "nachhaltiger und weitsichtiger" Finanzpolitik. Über Bildung, Senioren und Gesundheit bis zu Wirtschaftsförderung und Ansiedlungspolitik. Wesentlicher Kern ist aber erwartungsgemäß der Klimaschutz. "Wir wollen erreichen, dass die Bürgerinnen und Bürger bis 2035 in einer klimaneutralen Stadt leben. Dieses Ziel hat für uns höchste Priorität. Es gibt die Richtung und die Geschwindigkeit im Bereich Verkehr, beim Ausbau erneuerbarer Energien, bei der Einsparung von Gebäudeemissionen sowie beim Erhalt und Ausbau von Grünflächen vor", formulieren die Koalitionäre. Ein weiterer zentraler Akzent ist der soziale Wohnungsbau: Jährlich will das Bündnis 150 neue Sozialwohnungen schaffen. Einige Schwerpunkte herausgegriffen.

Das Ziel der Klimaneutralität bis 2035 ist im Koalitionsvertrag nur als eine Art Zwischenstand formuliert. Danach soll beim Klimaschutz der "Rückwärtsgang" eingelegt werden. Konkret heißt das: "Wir wollen der Atmosphäre wieder CO 2 entziehen und in Kohlenstoffsenken binden. Daher wollen wir vorhandene Instrumente der Bauleitplanung nutzen, um den Anteil von kohlenstoffbindenden Baustoffen, wie zum Beispiel Holz, bei Neubauten zu erhöhen." Zu den weiteren Maßnahmen gehört auch, dass die "Stadtverwaltung selbst bis spätestens 2030 klimaneutral arbeitet".

Ein eigenes Kapitel erhält das Thema Energie im Zusammenhang mit dem Klimaschutz. "Wir wollen saubere und bezahlbare Energie für alle, um bis 2035 in der Stadt klimaneutral zu leben", heißt es in dem Vertragswerk. Um dies zu erreichen, streben die Partner beispielsweise an, das Nah- und Fernwärmenetz auszubauen, ebenso wie CO 2 -neutral betriebene Blockheizkraftwerke. Und sie wollen "eine solare Dachflächennutzungspflicht über die Bauleitplanung festsetzen und bei Bestandsflächen, wenn wieder durch Landesgesetz ermöglicht, sowie über städtebauliche Verträge festschreiben. Eine eigene Rubrik widmet sich den Stadtwerken: "Wir möchten bei den Stadtwerken Gießen den Charakter eines kommunalen Betriebs in den Vordergrund stellen." Die SWG dienten dem Ziel der Energiewende und der Klimaneutralität. "Wir werden prüfen, ob in einer anderen Organisationsform dieses Ziel besser zu realisieren ist", erklärt die Koalition. Auch strebe man an, die Mitarbeiter in den kommunalen Tarifvertrag (TV-N) zu übernehmen.

Die Verkehrswende gehört zu den Kernpunkten in der Vereinbarung. "Klimaneutralität bis 2035, mehr Platz für alle, bessere Luft und eine leisere Stadt, in der Leben, Arbeiten, Studieren und Einkaufen mehr Freude machen und Lebensqualität bringen, das ist unsere Vision", verdeutlichen die Koalitionäre. Zu den Vorhaben zählt, den Verkehrsentwicklungsplan VEP mit der Zielsetzung einer Umverteilung auf Fuß- und Radverkehr sowie den ÖPNV aufzustellen. Der Plan solle früher fertig werden als ursprünglich geplant. Grüne, SPD und "Gießener Linke" wollen zudem die Stadtgesellschaft in die Entwicklung einbinden, die letztlich zu einer "Stadt der kurzen Wege" führen soll. Als Fördermaßnahmen für den Fußverkehr setzen Grüne, SPD und "Gießener Linke" zum Beispiel darauf, das "rechtswidrige Parken auf Geh- und Radwegen konsequent zu ahnden und stärker zu kontrollieren." Die Stadt wolle man durchgängig barrierefrei gestalten und Blindenleitsysteme umsetzen. Dort, wo sie fehlen, will die Koalition Querungshilfen schaffen. Bei den Fördermaßnahmen für den Radverkehr listet das Papier neben durchgängigen und sicheren Radverbindungen in alle Ortsteile und ins Umland den verstärkten Ausweis von Fahrradstraßen auf. Ferner möchten die Partner sichere Radwege an allen Hauptverkehrsstraßen und dort, wo es notwendig ist, eine Neuverteilung der Fahrspuren. Und: "Um den Radverkehr zu fördern, wollen wir das Gießener Leihradsystem ausbauen und insbesondere Nordstadt, Weststadt, Wieseck und Kleinlinden anbinden". In den ersten 60 Minuten soll die Nutzung der Leihräder kostenlos sein. Neben vielen weiteren Ansätzen steht auch die Förderung eines Lastenradverleihsystems auf der Agenda. Eine ganze Reihe weiterer politischer Ansätze betrifft den ÖPNVDarunter finden sich unter anderem die bessere Anbindung der Ortsteile und die Schaffung einer Regio-S-Bahn durch den Bau neuer innerstädtischer Bahnhaltepunkte. An der Lahnstraße will man den Fernbusbahnhof und "Wochen-, Monats- und Jahreskarten auf 20 Prozent des RMV-Preises für Gießen-Pass-Inhaber reduzieren."

Weitere Pläne zur Beruhigung und klimagerechten Gestaltung von Verkehr sind ebenfalls zu finden. Einige Beispiele: Die Parteien wollen eine Ladesäuleninfrastruktur für Elektroautos, die die Stadtwerke bereitstellen sollen. Auch streben die Partner "die Herstellung von Kostenwahrheit für Parkplätze im öffentlichen Raum durch angemessene Parkraumbewirtschaftung und ein angepasstes Anwohnerparkkonzept" an. Ein besseres Parkleitsystem soll Parksuchverkehr vermeiden und Park&Ride-Angebote am Stadtrand Autos aus der Innenstadt halten. Der Verkehrsversuch auf dem Anlagenring soll schnellstmöglich umgesetzt werden und die Koalitionäre wollen Konzepte für eine dauerhafte Lösung entwickeln. Die Innenstadt innerhalb des Anlagenrings möchte die neue Regierungskoalition autoarmZu diesem Zweck fallen öffentliche Parkplätze weg, wobei Anwohner, Menschen mit Behinderung, soziale Dienste und Lieferverkehr ausgenommen seien. Und die politischen Partner wollen "die Umgestaltung und Entsiegelung des Brandplatzes vom Parkraum zum Erlebnisraum realisieren und im Rahmen einer Machbarkeitsstudie unter Berücksichtigung der Belange des Gießener Wochenmarktes, der Anwohner und dem ansässigen Gewerbe/Handel planen." Investitionen in neue Tief- und Parkgaragen schließt der Koalitionsvertrag aus.

Im Kapitel Sozialpolitik und Integration ist unter anderem nachzulesen, dass die Kita-Betreuung ausgebaut wird und man auf flexible Öffnungszeiten zwischen 7 Uhr und 18 Uhr setzt. Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) im Jugendamt soll über "ausreichend und qualifiziertes Personal" verfügen. Und die Koalitionäre wollen "wo immer es möglich und zweckdienlich ist, Aufgaben an freie Träger der Jugendhilfe übergeben, um der Verwaltung und dem Allgemeinen Sozialen Dienst ausreichend Ressourcen für notwendige Steuerungs- und Kontrollaufgaben zur Verfügung zu stellen".

Eine längere Rubrik im hat im Kapitel zur Sozialpolitik das Wohnen in öffentlicher VerantwortungDort heißt es, dass die Wohnbau im Besitz der Stadt bleiben soll. Den Wohnungsbestand wollen die drei Partner möglichst im Passivhaus-Standard sanieren. Und "wir wollen den sozialen Wohnungsbau angemessen weiterentwickeln und dabei auch neue Instrumente nutzen, zum Beispiel den Ankauf von Immobilien (statt eigenem Neubau), um die Mietpreise günstig zu halten". Durch die Nutzung unterschiedlicher Instrumente sollen in der Stadt "mindestens 150 weitere Sozialwohnungen pro Jahr" geschaffen werden. Darüber hinaus ist ein weiteres Investitionsprogramm "Soziales Wohnen" geplant. Es soll die "Errichtung von zusätzlichen 100 sozial geförderten Wohnungen für die Bürger mit dem Wohnberechtigungsschein für mittlere Einkommen in Gießen mit 10 000 Euro pro Wohneinheit fördern, um auch dieser Bevölkerungsgruppe den Zugang zu einer Sozialwohnung zu ermöglichen".