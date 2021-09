Obstbaumversteigerung in Allendorf

Gute Ernte, viele Erlöse und großer Andrang - das ist das Ergebnis der Obstversteigerung in diesem Jahr. Foto: Jung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN-ALLENDORF - Das war in zweierlei Hinsicht eine besondere Obstversteigerung auf der "Kühweide", der Streuobstwiese gegenüber der Gaststätte "Sennhütte" nahe Allendorf. Großen Andrang gab es gleich zu Beginn des alljährlichen Treffens von Leuten, die die Äpfel von dort mögen und sie in allerlei Variationen verarbeiten.

Verwaltungsstellenleiter Thomas Weber zog auch dieses Mal wieder seine Gummistiefel an und das aus gutem Grund: Zwar war es nicht die Nässe, sondern die Hinterlassenschaften von vielen Schafen, die nur wenig zuvor das Gelände verlassen hatten, die dieses Schuhwerk erforderten. Hintergrund war eine Terminkollision, weil es vorige Woche eine Begutachtung der Streuobstwiese durch eine Gruppe Studenten gab. Sie wollten sich das Gelände im Ursprungszustand ansehen, erläuterte Thomas Weber zu Beginn der Versteigerung. Demzufolge konnte der Schäfer später als geplant die Tiere zum weiden auf das Gelände treiben und baute erst am Morgen der Obstversteigerung die Zäume ab und verließ mit den Tieren das Areal. Somit waren die Schafskniddel noch frisch. Die zweite Besonderheit war erfreulicher: Um 383 Euro wird dieses Mal die Stadtkasse reicher. "Das ist ein neuer Rekord", freute sich der städtische Angestellte, der schon viele Jahre "zum Ersten, zum Zweiten und..." ruft und möglichst hohe Preise erzielen will. Nur zu Beginn seiner Tätigkeit sei einmal ein solches Ergebnis erzielt worden, erinnert sich Weber.

Drei Zentner

Viele junge Menschen kamen auf die Streuobstwiese und die Kinder durften - wenn es mit ihren Eltern abgestimmt war - die Gebote rufen. Auch beim Befestigen der kleinen grünen Schilder, die zeigten, dass dieser Baum jetzt nicht mehr zu haben ist, waren sie mit Eifer dabei. Weber weiß: "Dieses Jahr gibt es gute Preise", und schreibt 16 Euro in seine Kladde, die ein Bieter für den Allendorfer Rosenapfel zahlen wird. Drei Zentner Äpfel hat Dr. Klaus Zeh ersteigert, er war auch im Vorjahr hier. Und mit Herbert Schmidt aus dem benachbarten Lützellinden ist auch einer der Stammkunden wieder gekommen. "Es macht keinen Spaß, den zu pflücken", wirft ein Teilnehmer aus Erfahrung warnend in die Menge und doch bringt der verwachsene Baum mit seinen nicht gut erreichbaren Äpfeln zehn Euro ins Stadtsäckel.

Matthias Körner machte zwei Jahre Pause, ist jetzt wieder vor Ort und gibt auch zwischendurch Kommentare ab: "Zu teuer". Am Ende sind ihm die Früchte doch 40 Euro wert und er freut sich schon auf Saft und Apfelwein daraus.

79 Euro zahlt Kai Betz letztlich für sage und schreibe 13 Bäume. Was will der mit so vielen Äpfeln?, fragt sich der Reporter und bekommt auch gleich die Antwort: Für ein Teambuilding der Servicetechniker bei der Firma Schunk ist der stellvertretende Abteilungsleiter in Begleitung seines Sohnes unterwegs und schaut nach geeigneten Bäumen und Äpfeln. Statt Kunden zu betreuen, verbringt er mit den Mitarbeitern einige Zeit auf dem Obstbaumgrundstück und erntete Äpfel. Katharina Klein aus Lützellinden ist etwas enttäuscht, immer wieder wird ihr das Obst vor der Nase weg ersteigert. Ostern sei der selbst gepresste Apfelsaft aus, sagt sie und da muss jetzt Nachschub her. Sauer ist die junge Frau aber in erster Linie auf Menschen, die mitsteigern, aber später das Obst nicht abernten. Solche Menschen kennt Herbert Schmidt auch: "Die steigern wie die Irren", hat er bei einer Holzversteigerung erlebt "nur weil es ihnen Spaß macht", wie ihm ein Teilnehmer frank und frei gestand.

"Was höre ich?", fragt Thomas Weber erneut in die Runde, die sich schon deutlich reduziert hat. Die drei Bäume gehen weg für 20 Euro. An den Geruch von Schafsmist haben sich die Nasen der Leute, die auf dem Gras bei sommerlichen Temperaturen unterwegs sind, mittlerweile gewöhnt. Nach gut einer Stunde nimmt Thomas Weber sein Klemmbrett mit dem weißen Zettel und den Beträgen, stellt die Quittungen aus und zählt am Ende erfreut den Erlös.