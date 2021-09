Jetzt teilen:

ALLENDORF - GIESSEN-ALLENDORF (red). Die diesjährige Obstversteigerung findet am morgigen Freitag um 15 Uhr in Gießen-Allendorf statt. Treffpunkt ist an der Sennhütte (Hoppensteinstraße in Gießen-Allendorf). Zur Versteigerung kommen Apfelbäume von städtischen Streuobstwiesen. Für nähere Infos steht Thomas Weber von der Verwaltungsstelle Allendorf unter 06403/2052 zur Verfügung.