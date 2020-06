Offener Kanal Gießen nach Corona-bedingter "Auszeit" eingeschränkt erreichbar

Am Unteren Hardthof ist der Offene Kanal ansässig. Archivfoto: Friese

Giessen (red). Seit Mitte März war das Medienprojektzentrum Offener Kanal (MOK) Gießen für den Publikumsverkehr geschlossen. Alle medienpädagogischen Projekte und Seminare, aber auch die Kurse für Kamera und Schnitt, mussten entfallen. Lediglich die Ausleihe von Technik fand in sehr überschaubarem Rahmen weiterhin statt. So war beispielsweise das mobile Studio als Dauerleihgabe zur Übertragung oder Aufzeichnung von Gottesdiensten quasi pausenlos im Einsatz. Neue Sendungen konnten von den Produzenten online oder auf Datenträger zur Sendung an das MOK eingereicht werden.

Rückblickend kann man sagen, dass die notwendigen Einschränkungen den Bereich Bürgerfernsehen zwar spürbar, aber nicht massiv getroffen haben. Viel schwerer wog (und wiegt) dagegen, dass alle persönlichen Maßnahmen mit Schulklassen, Multiplikatoren und anderen Gruppen unmöglich geworden sind. Die Kooperation mit einigen Schulen, in denen Lehrvideos und andere Informationsangebote ausgetauscht und gesendet bzw. online gestellt wurden, konnten da nur ein schwacher Ersatz sein, so Wilhelm Behle, Leiter des MOK Gießen, in einem Newsletter der hessischen Medienprojektzentren. Die allermeisten "Kunden" des MOK Gießen hätten sich solidarisch und einsichtig in diesen ungewöhnlichen Zeiten gezeigt. Nur einige wenige konnten oder wollten die nötigen Einschränkungen nicht recht akzeptieren. Erfreulich war, dass das schon lange geplante Interview mit der Landrätin des Landkreises Gießen zur aktuellen Lage im Mai endlich zustande kam. Der fünfminütige Einspieler war dann auch der Auftakt zu einem Corona-Themenabend im Offenen Kanal Gießen am 15. Mai, an dem viele Beiträge der Bevölkerung rund um die Krise erstmals oder in Wiederholung gezeigt wurden. Die Bandbreite reicht dabei von Bildern einer gespenstisch leeren Gießener Innenstadt über Gesundheitstipps bis hin zur Analyse von Verschwörungstheorien.

Seit dem 2. Juni hat das MOK Gießen, Unterer Hardthof 19, seine Türen nun wieder geöffnet. Die Belegung der Schnittplätze ist ebenso wieder möglich, wie die reguläre Ausleihe von Produktionstechnik. Dies alles erfolgt unter Einhaltung der allgemein empfohlenen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen. Besonders an den Schnittplätzen erweist sich die Forderung nach 1,5 Meter Abstand allerdings als schwer bis gar nicht umsetzbar, wenn man beispielsweise Handgriffe und Bedienung direkt am Computer erklären muss. Auch steht die Lieferung von Desinfektionsmitteln in ausreichenden Mengen immer noch aus. Immerhin: Es geht beim Bürgerfernsehen wieder in Richtung Normalität. Für die Medienkompetenz-Projekte gilt dies leider nicht. Es ist absehbar, dass vor den Sommerferien keine Maßnahmen mit Schulen mehr zu realisieren sind. Auch die schon lange geplanten Ferienprojekte mit unterschiedlichen Partnern aus Jugendpflege und -bildung sind inzwischen leider ausnahmslos abgesagt. "Insofern konzentrieren sich unsere Hoffnungen auf die Zeit nach den Sommerferien. Gespräche mit unseren Kooperationspartnern sind im Gange, aber die unsichere Lage hat Einfluss auf Planungssicherheit und Entscheidungsfreude", so Behle.

Nicht zuletzt deswegen wird im MOK Gießen engagiert an der Entwicklung und Erprobung von Online-Angeboten rund um den Offener Kanal und die Vermittlung von Medienkompetenz gearbeitet. "Es gibt jedoch wenig Zweifel, dass diese Wege unsere klassische Arbeit niemals ersetzen können. Der direkte Kontakt mit Menschen und der persönliche Austausch vor Ort ist eben durch nichts zu ersetzen", heißt es abschließend.

Das Medienprojektzentrum Offener Kanal Gießen ist eine E inrichtung der LPR (Landesanstalt für privaten Rundfunk) Hessen u nd seit 1995 in Gießen tätig. Ursprünglich als reines Bürgerfernsehen konzipiert, spielt das Medienprojektzentrum Offener Kanal Gießen inzwischen eine wichtige Rolle als Partner für Medienprojekte mit unterschiedlichsten Bildungsträgern. Kontakt: 0641/9605007, oder per E-Mail: info@mok-giessen.de.