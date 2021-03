Öffentliche Örtlichkeit

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Eine öffentliche, behindertengerechte Toilette ist seit gestern im Stadtpark Wieseckaue geöffnet. Stadträtin und Gartenamtsdezernentin Gerda Weigel-Greilich nahm bei einem Ortstermin die Örtlichkeit in Augenschein.

"Der Wunsch nach einer zugänglichen Toilette in Gießens größter Parkanlage wurde von vielen Seiten an uns herangetragen. Wir wollen hier Abhilfe schaffen." Erschwerend für die Parkbesucher sei aktuell, so Weigel-Greilich in einer Pressemitteilung, dass die Toilette der Strandbar am Schwanenteich wegen des Lockdowns nicht zur Verfügung stehe. Die Toilette befindet sich in unmittelbarer Nähe der Strandbar. Wie Gartenamtsleiter Thomas Röhmel informierte, handelt es sich bei dem Container um ein Unisex-Modell, das auch für Rollstuhlfahrer geeignet ist. Die Toilette wird täglich auf- und zugeschlossen sowie gereinigt. Vorgesehen ist eine Öffnung von Mitte März bis Mitte Oktober

Die Öffnungszeiten sind im März und April 8.30 bis 20 Uhr, im Mai bis Oktober 8.30 bis 21.30 Uhr. Die Gesamtkosten für den Zeitraum betragen 16 500 Euro. Wie Gartenamts-Mitarbeiterin Kerstin Nicolai ergänzte, wurde der Platz von der Ausbildungskolonne des Gartenamts hergerichtet. Der Container werde zur optischen Einfügung in das Umfeld noch mit Schilfmatten verkleidet. Besonders erfreut zeigte sich der Vorsitzende des Fördervereins Garten-Stadt Gießen, Axel Pfeffer, über die Investition: "Die über unseren Verein bei Spendern eingeworbenen Parkbänke werden gut angenommen. Es kommen laufend neue hinzu, sodass in der warmen Jahreszeit mit großem Andrang von Erholungssuchenden gerechnet wird. Jetzt ist für alle Bedürfnisse im Stadtpark gesorgt." Das Toilettenhäuschen soll zunächst während der warmen Jahreszeit 2021 geöffnet sein; danach wird die Stadt Bilanz ziehen.