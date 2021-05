Öffnet das Freibad in Kleinlinden wieder?

Wetter und Pandemie beeinflussen die bevorstehende Öffnung des Freibads in Kleinlinden. (Foto: Jung)

KLEINLINDEN - GIESSEN-KLEINLINDEN. Zweieinhalb Stunden beschäftigte sich der Ortsbeirat Kleinlinden mit fünf FDP-Anträgen, ließ sich über die Planungsvarianten zum Kriegerdenkmal informieren und hörte sich die Sorgen und Nöte der Vereinsgemeinschaft in der Corona-Krise an. Etwas holprig und angespannt verlief das erste Treffen nach der konstituierenden Sitzung, die Diskutanten verloren sich teils in Einzelheiten bei den Anträgen, obwohl andererseits weniger Details in der Aussprache gefordert wurden.

Kunsthistorikerin Henriette Stuchtey vom Hochbauamt erläuterte die Planungen der Stadt zur Restaurierung der Inschriften am Kriegerdenkmal in der Frankfurter Straße. Ein Muster der zukünftigen Gestaltung hatte die städtische Mitarbeiterin mitgebracht. Der Ortsbeirat erhält demnächst eine Vorlage mit den beiden Vorschlägen zur endgültigen Abstimmung. Die Glockengießerei Rincker aus Sinn stehe in den Startlöchern, teilte Stadträtin Astrid Eibelshäuser mit, der Auftrag könne umgehend erteilt werden.

Zehn Jahre gibt es die Vereinsgemeinschaft in Kleinlinden, berichtete der Vorsitzende Gerd Zörb, der mit Frank Mohr auf Einladung des Ortsbeirates an der Sitzung teilnahm. Sie wurde damals gegründet, um dem „Vereinssterben“ in Kleinlinden zuvorzukommen. Es herrsche extreme Kontaktarmut, beobachtet Frank Mohr nach Mitteilungen der Vereine. Bis auf zwei sind alle Linneser Gemeinschaften im Verbund vertreten. Ängste bestehen bei den Gruppierungen, dass sie nach Ende der Pandemie wegen des großen Andrangs das Bürgerhaus nicht mehr uneingeschränkt nutzen können.

Ärger und Verdruss

Eine lange Diskussion entfachte auch das Freibad Kleinlinden. Das Thema hatte Arne Sommerlad (FDP) aufgegriffen, nicht zuletzt deshalb, weil im vergangenen Jahr die Bäder in Kleinlinden und Lützellinden geschlossen blieben und das für Ärger und Verdruss in beiden Stadtteilen gesorgt hatte. Das dürfe sich nicht wiederholen, so die Begründung. Die Nachfrage nach den Vorbereitungen, um eine zeitnahe, pandemiegerechte Öffnung zu gewährleisten, wurde nach dem Meinungsaustausch gestrichen. Stadträtin Astrid Eibelshäuser hatte aufgeklärt: Das Wasser ist eingefüllt und die Öffnung hänge von der Pandemie ab. „Wichtig ist, dass es Sommer wird“, hofft die SWG-Aufsichtsratsvorsitzende. Wie bereits von den Stadtwerken mitgeteilt, gibt es auch in den Stadtteilen künftig das aus der Ringallee bekannte Online-Buchungssystem. Morgens um 10 Uhr soll das Bad öffnen und das Gremium will es bei den übrigen Öffnungszeiten belassen. An den Magistrat erging zudem die Bitte, dass Schulkinder, die das Angebot der Jugendpflege „Bädereintritt in Gießen“ gebucht haben, während der gesamten Freibadsaison die Möglichkeit eines kostenlosen Termins für das Freibad Kleinlinden erhalten. Einstimmig ging das Papier schließlich auf den Weg. Ob ein Parcour für Roller und Skateboards in Kleinlinden gebaut werden kann, soll die Stadt prüfen. Der ursprünglich genannte Standort wurde verworfen, stattdessen wird ein Platz in der Nähe der Half-Pipe am Schwimmbad „an einer geeigneten Stelle“ ins Auge gefasst. Dr. Ralf Sänger (Grüne) befürchtet eine Flächenversiegelung durch den Bau. Die Jugendlichen aus Kleinlinden und alle zuständigen Gremien sollen bei der Entscheidungsfindung mit ins Boot geholt werden, entschied das Gremium ergänzend einstimmig. Erledigt hatte sich die Nachfrage zu den Arbeiten am Spielplatz Hermann-Löns-Straße. Christian Janetzky-Klein (Grüne) griff zum Hörer und erfuhr vom Gartenamt, dass es durch Lieferverzögerungen zu Verschiebungen bei der Fertigstellung kommt. Es blieb bei der Forderung nach einer großen und funktionierenden Geschwindigkeitsanzeige in der Lützellindener Straße, obwohl beim Diskutieren auch mal der Begriff eines Blitzers ins Spiel geriet.