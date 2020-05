Oft Fragen zum Schwerbehindertenausweis

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Seit zwei Jahren existiert in der Frankfurter Straße 12 eine Anlaufstelle für alle Menschen, die Fragen zur Reha und Teilhabe haben: Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) ist eine Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und für alle Ratsuchenden kostenlos. Deutschlandweit gibt es über 500 solcher Beratungsangebote.

Die zwei hauptamtlichen Beraterinnen Elena Benz und Amanda Dechant unterstützen die Ratsuchenden aus der Stadt und dem Landkreis Gießen. Die Anfragen seien dabei so individuell wie die Menschen, die Unterstützung benötigen. Viele Anfragen drehen sich um das Thema Schwerbehindertenausweis. Das kann die erstmalige Beantragung sein oder auch Veränderungsanträge. Ebenso viele Anfragen gibt es zur beruflichen Teilhabe. Viele Ratsuchende wissen nicht, wie es nach langer Krankheit weiter geht. Die Fragen drehen sich meist um die Erhaltung des Arbeitsplatzes oder darum, ob es Alternativen geben könnte. Diese Situationen sind oftmals sehr belastend und nur schwierig auszuhalten. In der Beratungsstelle können die Ratsuchenden im Gespräch wichtige Informationen erhalten und ihre Gedanken ordnen.

Weiterhin ist der Umgang mit Behörden ein großes Thema. Damit ist beispielsweise die Beantragung einer Reha gemeint. Oder es kommt eine Ablehnung der Krankenkasse und man weiß nicht so recht, was man dagegen tun soll. Es gibt auch Nachfragen, ob die Bescheide, die man bekommen hat, korrekt sind und richtig verstanden wurden. Es gibt auch immer mehr Anfragen, die sich auf das eigenständige und selbstbestimmte Leben beziehen. Möglichkeiten ergeben sich hier im betreuten Wohnen oder aber auch durch Unterstützung mit Assistenz im Alltag. Die Ratsuchenden können sich informieren, wie sie Assistenz bekommen, was ihnen zusteht, was das persönliche Budget ist und wie sie ihren Haushalt eigenständig führen können.

Elena Benz und Amanda Dechant versuchen ganz in Ruhe, gemeinsam mit dem Ratsuchenden die derzeitige Situation zu besprechen und dann zu schauen, welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt und wo diese zu beantragen sind. Das Hilfesystem ist sehr kompliziert, daher versuchen die Beiden, einen Überblick über die verschiedenen Angebote zu geben. Dabei legt die Beratungsstelle Wert auf das Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“, denn dem Ratsuchenden sei nicht geholfen, wenn die Beratungsstelle das Ausfüllen der Anträge übernimmt und der folgende Antrag wieder nicht bewältigt werden kann. So kann Selbstbestimmung gefördert werden. Auch Angehörige, Freunde oder Kollegen von Betroffenen wenden sich mit ihren Anliegen oder Sorgen an das Beratungsteam.

In den vergangenen 24 Monaten wurden stetig mehr Beratungen durchgeführt und Ratsuchende unterstützt. Durch die Vernetzungsarbeit stieg der Bekanntheitsgrad und andere Beratungsstellen, aber auch Behörden verweisen an die EUTB. Ratsuchende können sich ganz unabhängig von ihrem Wohnort und ihrer (Teilhabe-) Beeinträchtigung beraten lassen. Die Beratung ist immer kostenlos und unabhängig.

Jüngst konnten ehrenamtliche Peer Berater für die Beratungsstelle gewinnen. Peer Berater sind Personen, die ebenfalls von Behinderung betroffen sind – also Beratung von Betroffenen für Betroffene.

Die EUTB ist derzeit noch ein Modellprojekt vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales und unterliegt einer Förderung. Die EUTB wurde letztes Jahr bereits durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz entfristet, auch nach der Förderungszeit bis Ende 2022 wird es die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung als Regelangebot geben.

Der Trägerverein „Ich bin dabei“ hat für Stadt und Landkreis Gießen Ende letzten Jahres den Antrag auf die Weiterbewilligung der Förderung für die Jahre 2021 und 2022 beantragt. Eine Zu- oder Absage wird im August erwarten.