OGV Wieseck blickt positiv in die Zukunft

GIESSEN - (red). Mit großer Freude konnte der bisherige und wiedergewählte Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Wieseck, Klaus Marschner, auf der Jahreshauptversammlung eine Neuanschaffung des Vereins präsentieren. Erfolgreich eingeworbene Fördergelder der Stiftung Hessischer Naturschutz und vom Hessischen Umweltministerium ermöglichten die Anschaffung einer Obstraupe. Dieses leicht bedienbare Gerät sammelt zu Boden gefallene Äpfel von den Wiesen auf und füllt sie gleich in passende Obstkisten. Marschner freute sich auch, Renate Brück, Udo Leins und Jürgen Balser für deren 25-jährige Vereinsmitgliedschaft ehren zu können.

Bei den Vorstandswahlen gab es weitere einstimmige Ergebnisse. Dem Gremium gehören neben Vorsitzendem Marschner Oskar Kroth als Stellvertreter an, Kassierer ist Martin Sondermann, Schriftführer Stefan Munzert, Pressewartin Petra Bröckmann und zu Beisitzern wurden Gerhardt Bernhard, Ralf Gabrich und Martin Rödiger gewählt. Heidi Hausner und Rosemarie Klinge wurden als Kassenprüferinnen gewählt. Der Vorstand blickt positiv in die Zukunft und wird sich weiterhin mit „Herzblut“ für den Verein einsetzen.

Klaus Marschner wies auf das Highlight des letzten Jahres hin: Zum „Tag des Apfels“ im Garten der IJB „Hardtgärten“ in Heuchelheim konnte der Verein vielen Besuchern Informationen über seine naturerhaltende Arbeit aufzeigen. In diesem Jahr fand als erste Präsenzveranstaltung am 10. Juli ein gut besuchter Sommerschnittlehrgang im Lehrgarten des Vereins statt. Weitere Veranstaltungen sind geplant. Alle Infos dazu unter www.ogv-wieseck.de.