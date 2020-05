Ohne Beschränkung: Verwaltungsgericht Gießen erlaubt Öffnung von Sommerlad

Archivfoto: Sommerlad

Giessen (red). Die Klage der Firma Sommerlad im Eilverfahren war erfolgreich: So hat das Verwaltungsgericht Gießen festgestellt, dass das Unternehmen vorläufig berechtigt ist, "die Möbelstadt Sommerlad im Schiffenberger Tal zu öffnen, ohne die Verkaufsfläche entsprechend der aktuellen Vierten Hessischen Corona-Verordnung auf 800 Quadratmeter zu reduzieren". Die 4. Kammer verwies in ihrem an die Aufsichtsbehörden gerichteten Beschluss auf die Verletzung der Berufsausübungsfreiheit. "Eingriffe in das Grundrecht der Berufsfreiheit sind nur auf der Grundlage einer verhältnismäßigen gesetzlichen Regelung zulässig. Die Verhältnismäßigkeit ist aber bei der Untersagung des Betriebes, soweit seine Verkaufsfläche 800 Quadratmeter überschreitet, nicht mehr gewahrt", heißt es in einer Pressemitteilung. Die Regelung verletze das Gleichheitsgebot des Artikels 3, Absatz 1 des Grundgesetzes, indem sie die Möbelstadt anders behandele als andere Betriebe, "die in ähnlicher Lage und Situation von der Beschränkung freigestellt sind". Dafür gebe es keine sachlichen Gründe.

Vielmehr würden für Sommerlad ähnliche Argumente gelten, wie sie auch für die unbeschränkte Öffnung von Bau- und Gartenmärkten oder den KfZ- und Fahrradhandel angeführt würden. Die "Möbelstadt" befinde sich in dezentraler Lage, sodass von ihr und anders etwa als von großen Einzelhandelsgeschäften in der Innenstadt keine "Sogwirkung" ausgehe und eine vollständige Öffnung zu keiner Menschenansammlung auf begrenztem Raum führen würde. Ferner werde sie aufgrund der dezentralen Lage und des Warenangebots typischerweise mit dem eigenen KfZ angefahren, eine vollständige Öffnung ziehe demnach auch keine stärkere Frequentierung des Öffentlichen Personennahverkehrs nach sich. Die Firma Sommerlad habe zudem ein Sicherheitskonzept vorgelegt, wonach die Anzahl der Parkplätze halbiert worden sei, also könne auch unter diesem Aspekt nicht von einer erhöhten Gefahr von Menschenansammlungen ausgegangen werden.

Der Beschluss vom 4. Mai (Az: 4 L 1608/2018.GI) ist noch nicht rechtskräftig. Die Beteiligten können dagegen binnen zwei Wochen Beschwerde beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel einlegen.