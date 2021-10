Ohne Buffets und mit mehr Automaten an JLU und THM

Selbstkombinieren geht nicht mehr: Das Studentenwerk hat sich aus hygienischen Gründen dafür entschieden, keine Buffets mehr anzubieten. Archivfoto: Schepp

GIESSEN - Der Hunger darf wieder mit einer warmen Mahlzeit und verschiedenen Snacks in verschiedenen Studierendenrestaurants bekämpft werden. Denn der Vorlesungsstart an der Justus-Liebig-Universität (JLU) und der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) und die damit verbundene Öffnung der Gebäude ermöglichen dem Studentenwerk, ab Montag, 11. Oktober, weitere Mensen, Cafeterien und Kaffeebars zu öffnen. Das den Studienbedingungen angepasste Versorgungskonzept "FreiRäume" führe zu erweiterten Nutzungszeiten und deutlich mehr Selbstbestimmung für die Studierenden, teilt das Studentenwerk mit.

"Die Coronapandemie und der damit verbundene Digitalisierungsschub an Hochschulen haben uns gezeigt, dass Studieren sich verändern wird - und das dauerhaft", erläutert Geschäftsführer Ralf Stobbe. "Die strukturellen Änderungen an den Hochschulen bedingen natürlich auch strukturelle Änderungen bei unseren Angeboten." Das Studentenwerk wolle verlässliche Lösungen für seine gastronomischen Einrichtungen schaffen, die sich wechselnden Bedingungen und Regelungen durch die Pandemie möglichst gut standhalten und vor allem den neuen Bedürfnissen der Studierenden bestmöglich gerecht werden. "Unser Ziel ist, Studierenden so schnell wie möglich wieder Räume am Campus zur Verfügung zu stellen, wo sie eine Vorlesung anschauen, sich mit anderen Studierenden austauschen oder auch einfach nur ausruhen, Wlan nutzen und einen guten Kaffee genießen können. Unser Konzept 'FreiRäume' beinhaltet auch, dass wir Studierenden überlassen, ob sie unser Speisen- und Getränkeangebot wahrnehmen oder sich lieber selbst etwas mitbringen wollen. Verzehrzwang gibt es bei uns weiterhin nicht." Außerdem soll die Entscheidung, wann sie etwas essen und trinken möchten so weit wie möglich den Studierenden überlassen werden. Die Einrichtungen des Studentenwerks sind daher künftig mehrheitlich so lange geöffnet, wie es eben auch die Gebäude der Hochschulen sind. Dies sei mit einer teils deutlich erweiterten Nutzungszeit gleichzusetzen, was sich viele Studierende schon vor Beginn der Coronapandemie gewünscht hatten.

"Um Studierenden mehr Wahlmöglichkeiten zu bieten, werden wir die Versorgung in vielen Einrichtungen über Kaffee-, Kaltgetränke-, Brötchen- und Snackautomaten in Selbstbedienung gewährleisten." Durch die künftig mutmaßlich dauerhaft geringere Präsenz von Studierenden am Campus, werde das Studentenwerk Umsatzverluste in Millionenhöhe hinnehmen müssen. Um zukunftsfähig zu bleiben und die erweiterten Nutzungszeiten gewährleisten zu können, werde es nicht mehr möglich sein, mit so viel Personaleinsatz wie bisher zu arbeiten. Betriebsbedingte Kündigungen seien jedoch ausgeschlossen: "Unser Personal sorgt zum Beispiel dafür, dass die Automaten gut gefüllt sind, alles technisch einwandfrei funktioniert und für saubere und gepflegte Einrichtungen - ist aber eben nicht mehr während der gesamten Öffnungszeit vor Ort", so Stobbe .

Guido Wolf, Leiter der Hochschulgastronomie in Gießen, ergänzt die Erläuterung der Veränderungen, die vorgenommen wurden oder noch vorzunehmen sind: "Die Coronapandemie hat noch einmal verdeutlicht, wie wichtig es ist, hygienisch einwandfreie Lebensmittel anzubieten - daher haben wir uns entschieden, keine Buffets mehr anzubieten. Zudem kann es durch Buffets zu Allergenverschleppungen kommen und es entstehen Lebensmittelreste - diese wollen wir gemäß unserer Nachhaltigkeitsstrategie selbstverständlich so gut es geht vermeiden. Apropos Nachhaltigkeit: Durch den Einsatz von Automaten müssen Lebensmittel natürlich verpackt werden. Wir achten hier so weit wie möglich auf Mehrwegflaschen und Verpackungen aus nachwachsenden Rohstoffen. Wie andere Anbieter sind allerdings auch wir von der Marktlage abhängig - wir wünschen uns hier deutliche Verbesserungen."

Bezahlt werden könne weiterhin mit gängigen Zahlungsmitteln wie dem Studierendenausweis, der MensaCard, der Girocard oder Münzgeld - nur eben nicht an allen Kassen und Automaten einheitlich. Das Studentenwerk wird Automaten erst nach und nach umrüsten können und plant, ein neues Kassensystem einzuführen. "Um so schnell wie möglich wieder für Studierende da sein zu können, müssen wir eben eine Weile mit Mischformen arbeiten", schildert Wolf.

Gekocht wird in den Mensen natürlich auch weiterhin. In Gießen öffnet ab kommenden Montag die Mensa Otto-Behaghel-Straße auch wieder abends und samstags zur Mittagszeit. Ab dem 18. Oktober gibt es die Abend- und Samstagsversorgung mit hausgemachten Speisen dann auch wieder in der Mensa THM Friedberg. Eine Neuerung ist das Abendangebot auf dem THM-Campus: Dann wird es in der Cafeteria CampusTor montags bis freitags ebenfalls ein Abendangebot geben.

Den während der Coronapandemie in Gießen eingeführten Pausen-CamBus, der Studierende und Hochschulangehörige in den vergangenen Monaten während der geschlossenen Hochschulgebäude versorgt hat, schickt das Studentenwerk weiterhin auf Tour. Der Plan soll aber in Kürze angepasst werden, um insbesondere Campus-Bereiche zu versorgen, die über keine eigene Mensa, Cafeteria oder Kaffeebar verfügen.

In allen "FreiRäumen" des Studentenwerks gilt bis auf Weiteres die Verpflichtung, bis zum Erreichen eines festen Platzes eine medizinische Maske zu tragen und Abstand zu anderen Personen zu halten. Wer sich in den "FreiRäumen" aufhalten und nicht nur "Essen to go" holen möchte, muss einen Nachweis über die Einhaltung der 3G-Regel mit sich führen.